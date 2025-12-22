Después del mega desfile de bienvenida en el que Fátima Bosch sacó sus mejores pasos de baile en Villahermosa, Tabasoc, Lupita Jones lanzó un fuerte recordatorio: Miss Universo no es la flor Tabasco".

Esta postura surge luego de que en redes criticaran el carro alegórico de la reina de belleza y el surgimiento de varios memes que inmortalizaron el instante en que Bosh fue cargada por su equipo de seguridad dado a que se negaba a bajarse de la plataforma.

"Este es el verdadero 'no me voy, me llevan'", bromearon los fans.

En redes sociales se viralizó la opinión de Lupita Jones, la primera mexicana en ganar el certamen de Miss Universo en 1991, quien a pesar de reconocer la naturalidad de la tabasqueña, le hizo un llamado a "dirigirse correctamente" ya que ahora representa a las mujeres del mundo.

"Tiene que darse cuenta de que ya subió bastantes escalones de lo que fue ser la flor Tabasco . Esa parte la tiene que entender y la gente que esté alrededor de ella también lo tiene que entender porque representas a una mujer, representas esta exaltación de la feminidad a nivel mundial", aseguró.

Asimismo, Lupita Jones, quien se ha mantenido involucrada de diversas formas en el certamen, aseguró que a Fátima Bosh le falta un equipo de asesores que le ayuden a proyectar una mejor imagen dado a que "nivel mundial hay grandes expectativas sobre esto".

" Tiene que aprender a vivir ahora con esta investidura de ser Miss Universo toda su vida ", precisó.

Jones trató de ser empática con Fátima al reconocer que las tradiciones locales son "bonitas", pero que, dado a la nueva faceta de vida que está enfrentando la tabasqueña, es necesario tener presente su nueva responsabilidad.

" La flor Tabasco es una cosa que está muy padre, qué bonito, un tema de una fiesta para el pueblo está divino, pero Miss Universo no es la flor Tabasco ", reiteró.

Así fue la bienvenida masiva a Fátima Bosch en su tierra natal

Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre, Fátima Bosch hizo su aparición oficial en México como Miss Universo 2025 en el tradicional desfile navideño que hacen en su tierra natal, el cual fue usado para darle la bienvenida a tierras mexicanas.

En redes se mostró que miles de tabasqueños abarrotaron las calles para aplaudir, vitorear, y grabar a la joven de 25 años que tras semanas de críticas y tensiones por las acusaciones de fraude alrededor de su victoria, este recibimiento fue la primera ven en que la tabasqueña se mostró relajada, sonriente, mandando besos a todos lo que le gritaban su admiración.