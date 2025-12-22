Heidi Klum desató una ola de comentarios de sus fanáticos en redes sociales después de haber realizado una nueva campaña publicitaria en lencería para una marca italiana en la que trabaja con su hija Leni como modelo y embajadora.

La celebridad, de 52 años, rodó una sesión fotográfica para Intimissimi, en la que promocionó los recientes lanzamientos, con atuendos coordinados en color rojo carmesí, muy apegada a la temporada de Navidad, que ayudaron a destacar su belleza.

LEE MÁS: Elizabeth Hurley se suma a la tendencia braless con saco abierto y deslumbra

En las imágenes que circulan en redes sociales, Heidi se luce ataviada con un conjunto de lencería de dos piezas conformado por un sostén push up con detalles traslúcidos y tirantes satinados, a juego con un bikini de cintura baja también de encaje y malla traslúcida. Al look le sumó una bata de dormir roja satinada.

La estrella alemana lució su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, usó labial nude, sombras ligeramente rosadas y blush bronceado; presumió su cabello rubio peinado con raya en medio y mechones ondulados naturalmente.

Recientemente, Heidi Klum fue tema de conversación en redes después de hablar sobre su edad y cómo se siente física y mental mente tras llegar a los 52 años.

“Para mí, ser mayor no importa. No me avergüenzo de mi edad ni de mi cuerpo. Creo que cada uno debería hacer lo que quiera. Me gusta ir por ahí sexy, incluso ahora, a los 52”, señaló.

“El mayor error sobre tener 50 años es creer que estás en el estante. No estás en el estante. Estamos en ese estante, a la vista de todos”, añadió.

Heidi continuamente envía mensajes a sus seguidores de positividad corporal, especialmente a sus fans mayores de 50 años en los que las insta a no dejarse intimidar por estereotipos ni sentirse “fuera del mercado”.

Con sus declaraciones sobre lo bien que se siente a su edad y cómo lo demuestra públicamente, la celebridad alemana vuelve a posicionarse como una figura que desafía las normas, inspira autenticidad y celebra el derecho de cada mujer a mostrar su cuerpo como quiera, a cualquier edad.

En otra entrevista, la modelo habló sobre su edad y los 17 años que le lleva a su esposo Tom Kaulitz, con quien se casó en 2019 en una ceremonia privada.

“Tengo 50 años y ya no 20. No soy una chica joven que aún no ha vivido nada o que no tiene idea de la vida", dijo. Y agregó: "El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor y lo sé”.

“Sé que pareceré mayor que él antes. Quizás dentro de diez años sea un problema para mí, quizás entonces no le guste. Dentro de 20 años tendré 70. Normalmente hago planes para el futuro, pero con mi marido vivo el aquí y el ahora”, señaló.