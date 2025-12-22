En sus años dorados, Nickelodeon lanzó al estrellato a un sinfín de niños actores, de los cuales muchos de ellos, con el paso de los años, se convirtieron en íconos de Hollywood y en recuerdos nostálgicos de los televidentes millennials que crecieron viendo sus programas.

Tylor Chase no corrió con la misma suerte tras participar en uno de los programas más exitosos de la cadena infantil. El actor, conocido por interpretar a Martin Qwerly en el Manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto en situación de calle en California, totalmente irreconocible, sucio y desaliñado. ¿Qué le pasó?

De acuerdo con las imágenes que se están viralizando en redes sociales, la exestrella de Nickelodeon fue encontrada en el área de Riverside, California. Al parecer varias imágenes similares han sido captadas desde septiembre, pero recientemente se hicieron virales en internet, atrayendo la atención de sus fanáticos.

En el video se escucha que la persona que graba le pregunta si estaba en Disney, a lo que Tylor Chase le corrige señalando que era una estrella de Nickelodeon, específicamente del programa infantil Manual de supervivencia escolar de Ned. “Oh, sí. Tú eres ese chico”, le contesta la persona.

En septiembre pasado, cuando se informó por primera vez de la situación de Chase, sus excompañeros de programa Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsay Shaw lamentaron lo que estaba ocurriendo y criticaron a la persona que lo grabó por ponerle “una cámara en la cara de alguien en tiempos difíciles”.

“A principios de esta semana recibí malas noticias sobre nuestro querido amigo Tylor Chase. Fue muy difícil procesar. Fue aterrador”, señaló Lee. “Cuando lo vi por primera vez, me enojé porque pensé: ¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en tiempos difíciles?”.

🇺🇸 | El ex niño estrella de Nickelodeon, Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin en Manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto nuevamente irreconocible y en situación de calle en California. pic.twitter.com/RkT0RtLchw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 21, 2025

“Pero luego me sentí mal conmigo mismo porque me sentí impotente porque no había mucho que pudiera hacer. Al principio no quería creerlo. Pensé: 'Oh, simplemente lo atraparon en un mal momento'”, agregó Lee.

Al parecer Lee no había tenido buena relación con Chase desde que finalizó el programa en 2007, pero tras enterarse de su situación decidió ponerse en contacto con él para ofrecerle su ayuda.

“Tengo que ir a verlo y quiero superar esta pelea y tratar de conectarme con él de alguna manera, pero tampoco quiero perder mi tiempo y ponerlo en apuros”, señaló.

Tylor Chase, de 36 años, ganó popularidad tras participar en el Manual de Ned a inicios de los 2000 cuando era apenas un adolescente.

A la par de su actuación en dicho programa, el actor, que se proyectaba como una promesa de la industria hollywoodense, obtuvo otros papeles destacados en producciones como Everybody Hates Chris y en Good Time Max; de acuerdo con IMDb, Chase se retiró de la actuación en 2011 tras prestar su voz para el videojuego L.A Noire.