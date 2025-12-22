Tener una visa americana de turista es un privilegio que implica responsabilidad. Aunque este documento puede otorgarse con una vigencia de hasta 10 años, su uso indebido puede ocasionar la cancelación inmediata y sanciones que te impedirán volver a entrar a Estados Unidos por años. Aquí te explicamos qué errores debes evitar.

¿Cuánto tiempo puedes quedarte en Estados Unidos con visa de turista?

La visa B1/B2 no te autoriza a vivir en Estados Unidos, solo a visitar por un tiempo limitado. El oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decide la duración de tu estancia cada vez que ingresas al país.

"En el sello de admisión o en el formulario I-94 en papel, el inspector de inmigración de Estados Unidos registra una fecha de admisión. Esa es la fecha en la que debe salir de Estados Unidos", indica el Departamento de Estado.

Por lo general, el tiempo máximo concedido es hasta 180 días (6 meses). Esta fecha se marca en tu pasaporte o en la Forma I-94, que es obligatoria para quienes cruzan por tierra y planean permanecer más de 30 días o viajar más de 40 kilómetros desde la frontera.

El error que puede costarte la visa

Quedarte más tiempo del permitido sin una extensión autorizada es considerado presencia ilegal. Esto puede derivar en deportación, cancelación de tu visa y restricciones severas para volver a entrar.

CBP advierte: “Su visa ya no es válida de conformidad con la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Es posible que deba solicitar una nueva visa con el Departamento de Estado”.

Incluso quienes ingresan bajo el programa ESTA pierden el derecho a entrar sin visa si exceden su tiempo autorizado: “Si su ESTA era válido, será denegado. Necesitará una visa de no inmigrante para ingresar en el futuro”, señala CBP.

¿Cuál es el castigo por quedarse más tiempo del permitido?

La ley estadounidense es clara: si sobrepasas tu periodo autorizado, el castigo puede ser 3 o 10 años sin poder entrar a Estados Unidos, según la duración de tu presencia ilegal:

De 181 a 364 días: prohibición de entrada por 3 años.

365 días o más: prohibición de entrada por 10 años.

Estas sanciones están contempladas en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Además, aunque cumplas el tiempo de castigo, el riesgo de que te nieguen una nueva visa es alto.

Consejo clave para evitar problemas

Sal siempre en o antes de la fecha indicada en tu pasaporte o I-94. Si necesitas más tiempo, solicita una extensión de estadía antes de que expire tu permiso. Ignorar esta regla puede costarte años sin poder visitar Estados Unidos.