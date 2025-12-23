La Navidad se ha vuelto una celebración agridulce para Emma Heming, quien habló con franqueza sobre cómo las fiestas de la temporada cambian cuando el actor Bruce Willis, y padre de sus hijas, enfrenta el avance de la demencia frontotemporal.

Según reveló la exmodelo, esta Navidad "le dolerá" ya que el actor no estará en casa para celebrarla debido a que vive en un centro de cuidados especializados.

En una actualización del estado del actor de Sexto Sentido, Heming detalló que este año se están modificando las celebraciones, ya que Willis pasará los días festivos con sus cuidadores y no con su familia.

Heming recordó que diciembre solía girar alrededor de Bruce: tradiciones, risas, desayunos familiares y ese espíritu festivo que llenaba la casa. Hoy, dice, la temporada trae recuerdos poderosos que conviven con la realidad de una enfermedad que marca distancia entre “el ayer y el hoy”.

”Para mí, las fiestas traen recuerdos de Bruce como el centro de todo. Amaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones. Era el que hacía los panqueques, el que salía a la nieve con los niños , la presencia constante que recorría la casa a medida que transcurría el día”, dijo.

La esposa del actor describió cómo la demencia no borra la memoria, pero sí transforma la rutina. Las fiestas, que antes eran espontáneas, ahora requieren planeación y un impulso extra de fortaleza emocional.

“Me reconfortaba la rutina de saber exactamente cómo transcurriría el día, sobre todo porque soy una persona de hábitos. La demencia no borra esos recuerdos. Pero sí crea un espacio entre el ayer y el hoy. Y ese espacio puede doler”, señaló.

Hace poco, Heming reveló que Bruce Willis entró a un centro de cuidados especializados 24/7 debido a que la demencia frontotemporal había empeorado y eso le impedía seguir siendo su cuidadora principal.

En su momento, Demi Moore, con quien Willis estuvo casado, defendió de las críticas a la actual pareja del actor de Duro de Matar por haberlo ingresado al centro de cuidados.

Tras informarse del traslado, los seguidores de Bruce Willis afirmaron que había sido abandonado en un asilo, por lo que su esposa salió a desmentir el hecho, asegurando que el actor no quería que la casa se adaptará a él y no a las necesidades de la hijas que comparte con Emma Heming de 13 y 11 años.

En una entrevista con Fox News, Moore señaló: “Realmente creo que ha hecho un trabajo magistral. Ella ha estado tan dedicada a forjar el camino correcto. Ha tenido la misma cantidad de miedo, fuerza y coraje para navegar por esto”.