Los rumores alrededor de la familia de Pepe Aguilar no cesan. Ahora se está poniendo en duda que él sea el padre biológico de su hija mayor Aneliz, pues aseguran que su ahora esposa, habría sido novia de su hermano Antonio Aguilar Jr.

En redes se ha desatado una polémica por el gran parecido físico entre Aneliz con su prima Majo Aguilar, hija de Antonio Jr.

De acuerdo con lo se señala en redes, en 1995, la mamá de Ángela Aguilar, Aneliz Álvarez, habría participado en un video musical de Antonio Aguilar Jr, por lo que habrían tenido un romance fugaz, ya que dos años después ella terminó casándose con el intérprete de "Mujeres como tú".

Dicen que cuando Pepe y Aneliz se casaron en 1997, ella estaba embarazada, pero el detalle no es ese, sino que el rumor con el que ponen en duda la paternidad del cantante sobre su hija es que Álvarez habría estado esperando un bebé de Antonio Aguilar Jr, por lo que Aneliz Aguilar no sería la hermana de Ángela sino hermana de su prima Majo Aguilar, es decir su media hermana.

Los señalamientos no muestran ninguna evidencia sólida. Sustentan los dichos en que la pareja se casó en octubre de 1997 y en abril de siguiente año nació su primogénita, es decir con sólo seis meses de diferencia entre ambos eventos.

También se están retomando los rumores del medio del espectáculo que salieron en la época con los que se especularon las razones por las que Pepe y Antonio Jr. se dejaron de hablar en su momento.

Además, la conversación en redes también señala el gran parecido que tienen Aneliz y Majo, menos preciando el hecho de que Pepe Aguilar siempre ha dicho que Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela son sus hijos.

Cabe recordar que Emiliano Aguilar, es el hijo mayor del cantante, pero que tuvo con su primera esposa, Carmen Treviño, de quien se separó entre 1994 y 1995, según reportan medios de esa década.

Hasta el momento el cantante de "Me estoy acostumbrado" no ha salido a pronunciarse sobre estos rumores que están tomando fuerza principalmente en TikTok.