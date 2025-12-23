Luego de su gira por Estados Unidos, y de las polémicas sin fin que rodea su vida personal, Christian Nodal ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros México, ante esto, sus fans le hicieron una advertencia: no quieren que Ángela Aguilar suba al escenario.

“EL GRAN REGRESO DE NODAL A 'LA MÉXICO' Porque hay regresos que no se anuncian…se sienten. Nodal regresa a 'La México' Con el alma abierta y canciones que nos han marcado. No es un concierto. Es un reencuentro. Es volver a cantar pa’l cora. Nodal. La Monumental. El gran regreso”, se anunció.

Cuando Nodal reveló los detalles de su presentación, sus seguidores comentaron que irían al show, pero sólo si su esposa no sube a cantar, ya que no es por ella que pagarán los boletos.

Se sabe que, desde que comenzaron su romance, Ángela ha sido la principal invitada a varios conciertos del sonorense, aún cuando las controversias los han opacado como artistas y matrimonio.

Los usuarios en internet cuestionaron si Ángela asistirá y le pidieron que no la suba a cantar porque no la quieren escuchar.

“¿Pero no va a estar Ángela? Porque a ella no la quiero ver”, “Pero sin la pelona”, “¿Cuánto cuesta el boleto sin Ángela incluida?” , “Mejor nadota, seguro va a subir a la pelona”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El show de Nodal tendrá lugar en La México el 30 de mayo de 2026 , casi a la par del debut de Cazzu con su gira Latinaje en Vivo en Estados Unidos, misma que ha vendido las localidades casi en su totalidad.

Asimismo, el anuncio se da cuando Nodal atraviesa uno de los escándalos más mediáticos desde que se casó con la hija de Pepe Aguilar. Y es que desde hace unas semanas se ha estado rumoreando que sostiene una aventura con su violinista Esmeralda Camacho.

Tras viralizarse varios videos de ella interactuando con Nodal durante sus conciertos y otros reaccionando a las muestras de cariño entre el cantante y su esposa, los usuarios de internet aseguran que Christian está engañando a Ángela.

Luego de los primeros rumores, se dijo que incluso Ángela se encargó de despedirla por celos, ya que los fans no la vieron en las recientes presentaciones del intérprete en Estados Unidos.

Según trascendió después, Camacho no fue despedida por Ángela, sino que se ausentó de la gira debido a problemas de visa que le impidieron viajar con el resto de músicos.