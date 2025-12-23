La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio conquistó las redes sociales con una publicación que dejó a sus seguidores sin palabras. En las imágenes, el ángel de Victoria’s Secret aparece disfrutando del sol con un elegante traje de baño blanco que resalta su figura tonificada.

Su elección de color, clásico y minimalista, confirma por qué sigue siendo un referente de moda y glamour a nivel mundial. La prenda tenía la espalda descubierta y escote side boob.

El look playero lo complementó con accesorios discretos de oro y un peinado natural que aportó frescura a la sesión. La luz del día y el entorno paradisíaco hicieron que cada fotografía transmitiera una vibra relajada y chic.

Como era de esperarse, la publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios llenos de elogios. Más tarde, la estrella compartió una sesión en ropa interior y después publicó que había llegado a Aspen, Colorado, para una escapada invernal con su novio.

Alessandra Ambrosio asegura que pasa por una gran etapa de su vida, pues es feliz con el romance que mantiene con Buck Palmer. Constantemente se les ve en fiestas y en la playa. Además, se lleva bien con sus hijos. La modelo comparte dos hijos con su ex pareja Jamie Mazur: su hija Anja y su hijo Noah.

Ambrosio se mantiene como una de las top models más demandadas en la industria. Ha trabajado con marcas como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Por supuesto, sus desfiles como ángel de Victoria’s Secret la catapultaron a la fama.

En una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre cómo su sentido del estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

“Creo que todavía me gusta ser divertida y adaptarme a mi estado de ánimo o a la ocasión, así que siempre me he divertido con mis looks. Pero creo que el cambio ha sido interno. Con los años, he adquirido más confianza en mí misma y en cómo me presento. Así que puedo experimentar y probar distintos estilos sin sentirme cohibida en absoluto”, declaró.

Mientras pasea por el mundo, la top model se toma el tiempo para administrar y trabajar en su marca de trajes de baño Gal Floripa; también hace sesiones fotográficas para varias campañas publicitarias y le dedica tiempo a algunas causas benéficas.