La modelo Alessandra Ambrosio desató glamour en Instagram al iniciar una serie de looks otoñales muy fashion, pero atrevidos.

La estrella brasileña se unió a la tendencia sin pantalón ataviada únicamente con una larga gabardina café que dejó a la vista sus piernas kilométricas.

Combinó la prenda con stilettos blancos de tacón y un bolso marrón que fue perfecto para el styling. Usó lentes de sol y peinó su cabellera en un moño alto ligeramente despeinado. Sumó decenas de “Me gusta” y comentarios como “Diva”, “La más linda” y “Demasiado hermosa y bonita”.

Las fotos de Alessandra Ambrosio son para promocionar a la marca Alo Yoga. Salen a la luz, luego de que la modelo de 44 años protagonizara una pasarela icónica en el Victoria’s Secret Fashion Show de 2025.

Deslumbró ataviada con lencería brillante y un conjunto de lencería negra de encaje. Es uno de los ángeles más legendarios y demostró que continúa más vigente que nunca.

Alessandra Ambrosio asegura que pasa por una gran etapa de su vida, pues es feliz con el romance que mantiene con Buck Palmer. Constantemente se les ve en fiestas y en la playa. Además, se lleva bien con sus hijos. La modelo comparte dos hijos con su ex pareja Jamie Mazur: su hija Anja y su hijo Noah.

Ambrosio se mantiene como una de las top models más demandadas en la industria. Ha trabajado con marcas como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Por supuesto, sus desfiles como ángel de Victoria’s Secret la catapultaron a la fama.

En una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre cómo su sentido del estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

“Creo que todavía me gusta ser divertida y adaptarme a mi estado de ánimo o a la ocasión, así que siempre me he divertido con mis looks. Pero creo que el cambio ha sido interno. Con los años, he adquirido más confianza en mí misma y en cómo me presento. Así que puedo experimentar y probar distintos estilos sin sentirme cohibida en absoluto”, declaró.

Mientras pasea por el mundo, la top model se toma el tiempo para administrar y trabajar en su marca de trajes de baño Gal Floripa; también hace sesiones fotográficas para varias campañas publicitarias y le dedica tiempo a algunas causas benéficas.