Raúl Rocha Cantú, copropietario de la marca Miss Universe, declarado por la Fiscalía General de la República (FGR) como prófugo de la justicia, presuntamente fue visto en Paris, Francia.

De acuerdo con una foto difundida este martes por el periodista Sergio Sarmiento, el empresario pese a estar bajo investigación en México por su presunto vínculo con delitos de tráfico de armas, huachicol y crimen organizado, supuestamente fue encontrado por una persona en el bar Vendome del Hotel Ritz.

Si a alguien se le perdió algo o alguien... o lo andaba buscando

La imagen compartida aparentemente fue tomada sin que Rocha Cantú se percatara, ya que se muestra que podría haber estado en medio de una conversación al momento de que lo fotografiaron, sin embargo, no se detalla cuál fue la fecha precisa en la que habría sido visto en París.

Por su parte, El Universal informó que el mexicano dejó de ser testigo protegido y un juez de Nuevo León le retiró el amparo para no presentarse a declarar y ser detenido luego de que faltara a dos comparecencias programadas para rendir su declaración sobre el caso en la primera quincena de este mes.

Posteriormente, el empresario al considerar que su seguridad estaba en riesgo pidió comparecer por videollamada, pero de igual forma su solicitud fue rechazada por las autoridades competentes.

El 18 de diciembre, se dio a conocer que un juez federal había girado una nueva orden de aprehensión en su contra.

En medio de las investigaciones que encabeza la FGR, el pasado 17 de diciembre, el paparazzi Jordi Martí reveló que el exjurado de Miss Universo, Omar Harfouch, en entrevista le aseguró que hasta esa fecha Raúl Rocha presuntamente estaba colaborando con las autoridades mexicanas para evitar ser detenido, pero que, pese a ello, el empresario había "intentado escapar de la justicia. Me dice: 'intentó escapar, perdió su inmunidad y diplomática cuando Guatemala le retiró el pasaporte y le cancelaron el título de consulado honorario'".

El escándalo dentro de Miss Universo ha ido en aumento.

Primero por acusaciones de una preselección "ilegal" de participantes, luego señalamientos sobre la corona de Fátima Bosch y el presunto fraude en el que su padre Bernardo Bosch supuestamente habría orquestado con Raúl Rocha.

Aunado a ello, Harfouch dijo que dueño del certamen de belleza estaría involucrados con prácticas corruptas dentro de Pemex.

Tras ello, Rocha Cantú concedió una entrevista para Adela Micha en la que negó los señalamientos del exjurado.

A la par, la FGR reveló que tenían abierta una investigación en su contra por su presunta participación en al menos tres delitos federales, en los que se podría haber ejercido funciones de dirección y financiamiento dentro del crimen organizado.