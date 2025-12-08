El Frente Frío núm. 19 y los canales de baja presión provocarán condiciones severas en gran parte del país, concentrándose la mayor intensidad de las precipitaciones en el oriente y sureste del México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Lunes 8 de Diciembre: Primeros Impactos

El lunes 8, el frente frío núm. 19 ingresará al norte y noreste de México, impulsando un marcado descenso de temperatura1. Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en regiones de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo11.

La masa de aire polar asociada ocasionará el Evento de “Norte” fuerte, con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz1. Las temperaturas mínimas más extremas se registrarán en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con valores de -10 a -5 °C y heladas7.

Martes 9 de Diciembre: Lluvias Intensas y “Norte” Fuerte a Intenso

El martes 9, el Frente Frío núm. 19 se desplazará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México2. Este día será crítico para el sureste, con pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en zonas de Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Veracruz, Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur)213.

La masa de aire polar mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del territorio2. Además, se presentará un Evento de “Norte” fuerte a intenso con rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)24, generando oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Golfo de Tehuantepec4.

Miércoles 10 y Jueves 11 de Diciembre: Desplazamiento del Frente y Ascenso de Temperaturas

El miércoles 10, el sistema frontal núm. 19 se mantendrá estacionario sobre la Península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en esa región512. La masa de aire polar comenzará a modificarse, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte y noreste del país14.

El jueves 11, el frente se moverá hacia el Mar Caribe, dejando de afectar directamente a México12. Sin embargo, canales de baja presión e ingreso de humedad seguirán generando intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en el occidente, centro y sur, incluyendo Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco612.

Es importante notar que durante todo el periodo (8-11 de diciembre), las temperaturas máximas en regiones del Pacífico como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca se mantendrán elevadas, alcanzando de 35 a 40 °C3....

Fenómenos meteorológicos causantes del clima extremo en México

Los principales responsables de estas condiciones son:

1. Frente Frío número 19 (F.F. No. 19): Este sistema ingresa por el norte y se desplaza rápidamente sobre el Golfo de México12.

2. Masa de Aire Polar: Impulsa al frente, siendo la causa directa del marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México12.

3. Vaguada y Corriente en Chorro: El frente frío interactúa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, lo que intensifica la inestabilidad y las precipitaciones1.

4. Canales de Baja Presión y Humedad: Estos sistemas, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de los océanos Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, son los responsables de las lluvias e intervalos de chubascos en el centro, sur, y sureste11....

Advertencia Importante: Las lluvias intensas, muy fuertes y fuertes, pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y tienen el potencial de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas7.... Adicionalmente, las rachas fuertes de viento del Evento de Norte podrían causar la caída de árboles y anuncios publicitarios.