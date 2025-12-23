Los rumores de un posible romance entre Christian Nodal y su violinista, Esmeralda Camacho, aumentaron luego de que la joven fuera vista luciendo un collar idéntico al del cantante. En las últimas horas se hicieron virales unas imágenes en las que se ve a la violinista lucir dicho accesorio; recordemos que Ángela Aguilar tiene uno igual y, de hecho, esta joya habría revelado su amorío con el intérprete de “Dime Cómo Quieres” antes de que ellos lo hicieran público.

El nombre de Christian Nodal volvió a estar en boca de todos por el presunto romance con su violinista que estaría confirmándose a través de un detalle muy particular: un collar. Las redes sociales han estallado en especulaciones luego de que la joven, Esmeralda Camacho, quien acompaña al famoso en sus conciertos, fue vista luciendo una joya idéntica a la que Nodal posee.

Se trata de un collar, en tono plata, con el cual Nodal ha sido captado con anterioridad; la joya tiene un significado relevante luego de que los usuarios se percataron que Ángela subió un video luciendo dicha joya semanas antes de que confirmara su relación con Nodal; de hecho, fue vista usándolo cuando el intérprete de "Adiós, Amor" apenas llevaba una semana de haber terminado con Cazzu, lo que revelaría que su romance comenzó de inmediato.

En las últimas horas, la violinista Esmeralda Camacho subió un video en su cuenta de TikTok en el que se aprecia que luce un collar que cuenta con una serie de incrustaciones, cuyo diseño es sumamente similar al que Christian ha portado en múltiples ocasiones, señalaron los internautas.

"Atentas a las joyas ,esto ya se vio antes”, “Sombrero y collar de Nodal”, “El sombrero de Nodal atrás jaja el descaro”, “Robado se va lo que robado viene dice la patrona” y “No es que sea chismoso, pero ese collar y la tejana en el video como que es un mensaje para alguien”, fueron los comentarios de los internautas.

Aunque el equipo de Christian Nodal desmintió la noticia de que la violinista había sido despedida tras haber sido captada haciendo gestos de desagrado en contra de Ángela Aguilar, el cantante no ha emitido ninguna declaración al respecto, ni ha confirmado o desmentido un vínculo amoroso con Camacho; para los usuarios de redes sociales la cercanía entre ambos es innegable. Esmeralda no solo forma parte de su equipo musical, sino que también a través de sus redes sociales ha compartido momentos detrás de cámaras, lo que alimenta las sospechas de que la relación podría haber trascendido el ámbito profesional.