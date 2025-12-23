Obtener una extensión de estadía en Estados Unidos siendo titular de visa de turista (B‑2) es posible, pero requiere atención rigurosa a los tiempos, requisitos y documentación estipulados por Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Aquí te explico paso a paso cómo hacerlo, basándome únicamente en información oficial.

Tiempo límite y criterios de elegibilidad

Se recomienda preparar y enviar la solicitud de extensión al menos 45 días antes de que expire tu estadía autorizada, como figura en tu formulario I‑94. Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Haber ingresado legalmente con visa de visitante no inmigrante (B‑2).

Tener estatus aún válido y no haber violado las condiciones de admisión.

No contar con antecedentes penales que impidan su elegibilidad.

Que el pasaporte esté vigente durante el período solicitado.

No son elegibles quienes entraron bajo el Programa de Exención de Visa (ESTA), visas tipo C, D, K, S, entre otras categorías especificadas.

Formulario I‑539 y documentos necesarios

La solicitud se hace completando el Formulario I‑539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status. Si tienes dependientes que también quieran extender su estadía, debes incluir el formulario I‑539A para cada uno.

Documentos de respaldo obligatorios:

Copia del I‑94 original y del pasaporte.

Comprobante de solvencia económica, como estados de cuenta bancarios.

Carta explicativa indicando el motivo de la prórroga, duración adicional solicitada, y confirmación de tu intención de regresar a tu país.

El pago de tarifa correspondiente al Formulario I‑539, y autorización (Form G‑1145, G‑1450) si se desea notificación electrónica.

Presentación y efectos de la solicitud

Puedes enviar la solicitud en línea o por correo, según las instrucciones oficiales.

Si solicitas la extensión antes de que termine tu estadía actual, tu estatus se extiende automáticamente hasta que USCIS tome una decisión. Esto te protege de incurrir en presencia ilegal.

USCIS realiza una evaluación discrecional de tu solicitud. No garantizará la aprobación, a menos que demuestres motivos válidos y la intención de regresar a tu país.

Si presentas la solicitud después de expirar tu estadía, solo será aceptada si hay causas extraordinarias, como emergencias médicas o desastres naturales.

Próximos pasos recomendados

Descarga y completa el Formulario I‑539 desde el sitio oficial de USCIS.

Reúne toda la documentación —incluida la copia de I‑94, pasaporte vigente, carta explicativa y evidencia financiera— conforme a la lista de USCIS.

Envía la solicitud al menos 45 días antes del vencimiento de tu estadía.

Conserva el comprobante del envío y número de recibo de USCIS, ya que te permite permanecer legalmente mientras el trámite esté en proceso.

Espera la decisión. Si es aprobada, recibirás un I‑94 actualizado. Si se niega, tendrás instrucciones oficiales para salir del país.