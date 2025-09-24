¿Viajas por tierra a Estados Unidos? Prepárate para un cambio importante. El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo ha confirmado que el costo del permiso migratorio I-94 aumentará de manera significativa: pasará de $6 dólares a $30 dólares a partir del 30 de septiembre de 2025.

Este ajuste fue anunciado a través de una publicación oficial en Facebook, donde se alerta a los viajeros sobre las nuevas tarifas del Formulario I-94, documento requerido para ingresar legalmente por vía terrestre a Estados Unidos.

¿Por qué sube el costo del permiso I-94?

El incremento se debe a la entrada en vigor de la Ley H.R.1, también conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada el pasado 4 de julio de 2025. Esta legislación establece una tarifa mínima de $24 dólares para el trámite del I-94, que se suma a la tarifa actual de $6 dólares impuesta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dando como resultado un nuevo total de $30 dólares.

Según el gobierno estadounidense, el objetivo de esta medida es financiar operaciones migratorias y modernizar la infraestructura tecnológica en los puntos de entrada al país.

¿A quién aplica?

Este nuevo costo aplicará a todos los extranjeros que ingresen por vía terrestre y que estén obligados a presentar el Formulario I-94. No se cobrará esta tarifa a quienes lleguen por vía aérea o marítima, ya que en esos casos el formulario se genera automáticamente y no requiere solicitud directa.

¿Qué es el permiso I-94?

El Permiso I-94 es un documento migratorio que registra la entrada y salida de extranjeros en Estados Unidos. También sirve como comprobante del tiempo autorizado de permanencia en el país. Es obligatorio para ciudadanos mexicanos que ingresan por tierra, salvo algunas excepciones como residentes permanentes, ciudadanos estadounidenses y ciertos visitantes canadienses.

¿Cómo tramitarlo?

Puedes solicitar el permiso I-94 hasta 7 días antes de tu viaje a través del sitio web oficial: i94.cbp.dhs.gov. El proceso incluye:

Seleccionar “Apply for new I-94” y luego “Apply now”.

Indicar que tu ingreso será por un puerto terrestre.

Llenar tus datos personales, número de pasaporte y visa.

Proporcionar la dirección donde te hospedarás en EE.UU.

Realizar el pago en línea con tarjeta o PayPal.

Una vez completado, recibirás un recibo que deberás presentar junto con tu pasaporte y visa al llegar al puerto de entrada.

¿Qué sigue después del trámite?

Debes presentarte en un puerto terrestre dentro de los siete días siguientes a tu solicitud. Allí, un oficial de CBP tomará tus datos biométricos, te entrevistará y determinará cuántos días puedes permanecer en el país. Es importante salir antes de la fecha indicada para evitar problemas migratorios.

¿Seguirá aumentando?

Sí. A partir del año fiscal 2026, el costo del I-94 será ajustado anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (CPI), lo que significa que podría seguir aumentando con el tiempo.