Si pronto viajarás a Estados Unidos debes saber todo sobre el permiso I-94 que te exigirán las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que tu estancia sea legal.

Este documento se debe de obtener al ingresar a la Unión Americana, pero su costo variará según la forma de entrada, que puede ser aérea, marítima o terrestre.

El I-94 es donde se plasma la autorización que otorga Estados Unidos a los extranjeros no inmigrantes, luego de entrar con una visa americana y el pasaporte. En este documento, un oficial de CBP indica el día en que entraste y la fecha límite que tienes para salir del país, que en la mayoría de los casos es de seis meses.

Además, hay una forma de adelantar el trámite del Formulario I-94 de Registro de Entrada/Salida, para que tu llegada al país sea más ágil y rápida





¿Quiénes obtienen el permiso I-94 de forma automática?





Los viajeros que ingresan a Estados Unidos en una aerolínea o embarcación marítima comercial no necesitan hacer ningún trámite para sacar el Formulario I-94, pues la compañía con la que viajas lo hace de forma automática.

El registro de entrada se sigue realizando, pero no se le da ningún papel al viajero y tampoco se le cobra nada. Además, el oficial de CBP marca en el pasaporte su fecha límite para salir del país.





¿Quiénes deben sacar el permiso I-94 al viajar a Estados Unidos?





Las personas que sí deben tramitar el formulario son los viajeros que ingresan por vía terrestre a la Unión Americana con una tarjeta de cruce fronterizo que viajarán 40 kilómetros lejos de la frontera o cuya estancia durará más de 30 días.

También pueden tramitarlo los extranjeros que quieren extender su estancia en Estados Unidos o que quieren ajustar su estatus.

Identifica los datos para tramitar tu I-94 🚨



Con excepción de ciudadanos o residentes estadounidenses, es requisito pre-pagar el permiso previo tu ingreso al país si planeas quedarte más de 30 días o viajar más de 25 millas de la frontera.

Paso a paso para sacar el permiso I-94 en línea





El primer paso para adelantarte en el trámite del Formulario I-94 es ingresar al sitio web i94.cbp.dhs.gov . En el portal selecciona la opción Apply for new I-94 y Apply now.

Después selecciona que tu ingreso a Estados Unidos será por tierra para que te permite seguir con el proceso.

Llena el registro con tus datos personales, así como el número de tu pasaporte y de tu visa americana. Recuerda que ambos documentos deben estar vigentes.

Será necesario que ya tengas definida la dirección en la que te hospedarás en la Unión Americana, ya que deberás proporcionarla.

Sigue el flujo de la página hasta que aparezca la opción de pago. El costo del permiso I-94 es de seis dólares, que se deben pagar con tarjeta a través de internet.

En cuatro acabes con todo el proceso, obtendrás un recibo que debes presentar impreso en cuanto llegues a Estados Unidos para que un oficial de CBP lo revise y determine si autoriza tu estancia y la fecha límite que tienes para salir.