Emily Ratajkowski se mostró como el epítome de la elegancia y la sensualidad con un atrevido vestido negro que dejó a la vista sus atribuitos y resaltó su belleza.

A través de sus redes sociales, la supermodelo compartió una storie en la que se aprecia sentada junto a su árbol de Navidad, sosteniendo una copa de vino y haciendo sus mejores poses.

Emrata, como se hace llamar entre sus fans, utilizó un vestido estilo slip que usó sin sostén, con escote profundo en V, cuello halter, y abertura sobre la pierna.

Lució su cabello peinado con raya en medio, flequillo de cortina y mechones completamente lacios sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

Emily hizo la fotografía para promocionar el trabajo de la artista neoyorquina Laila Gohar que decoró su casa para Navidad a través de su empresa Gohar World.

Tras la publicación de su foto, los usuarios no tardaron en dejarle comentarios de admiración, señalando que se ve como “una diosa” y que es la “mujer más bella”.

Su actividad en redes sociales ocurre después de que se confirmara su romance con el cineasta francés Romain Gavras, quien salió con Dua Lipa durante 2023.

Recientemente, la nueva pareja fue vista paseando de la mano en Nueva York donde ella reside con su familia.

Al parecer la relación entre Emily, de 34, y Gravas, de 44 años, es nueva ya que hace poco ambos estuvieron en otras relaciones; se sabe que la modelo salió públicamente con el cantante de música country Shaboozey el año pasado y posteriormente fue vinculada con el actor Austin Butler.

Según detalló el actor de Elvis, nunca salió con Emily de forma romántica a pesar de todos los rumores que lo confirmaban, sino que ha estado cerca de la modelo porque son buenos amigos.

"La verdadera respuesta es que tengo muchos amigos, y somos amigos, y cenamos juntos, y somos amigos", dijo la celebridad en una entrevista con la revista Vanity Fair.