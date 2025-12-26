El exestrella infantil Tylor Chase del "Manual de Ned" fue ingresado a un centro de rehabilitación por un par de días tras el intento fallido de su compañero de set Daniel Curtis Lee, "Cookie", de hospedarlo en un hotel para evitar que pasara la noche de Navidad en las calles.

En sus redes sociales, el actor que interpretó a "Simon" en la icónica serie de Nickelodeon de inicio de los 2000 informó este viernes que: " las autoridades de Riverside finalmente lograron ingresar a Tyler en un centro de tratamiento a corto plazo ".

En su publicación "Cookie" mostró una videollamada que tuvo con su amigo que en la serie era Martin Qwerly.

Aunque es breve, se muestran alegres de conversar y Curtis Lee le da unas palabras de aliento asegurando que saldrá de esto.

" Tienes que ponerte a salvo. Mucha gente quiere verte a salvo " .

¿Qué le pasó a Tylor Chase, actor de “Manual de Ned”?

La llamada surge luego de que tomaron fuerza los videos que mostraban a Tylor Chase viviendo en la indigencia en calles de California.

Pese a que desde septiembre los fanáticos del "Manuel de Ned" expresaron su preocupación en redes fue hasta esta semana, tres meses después, de que Daniel Curtis Lee viajó hasta la ciudad donde fue visto su amigo de la adolescencia.

El pasado 24 de diciembre, "Cookie" publicó el reencuentro que tuvo con Chase.

Mostró que fueron a comer pizzas y que tuvieron una larga conversación donde hicieron una videollamada con "Ned", Devon Werkheiser, para asegurarle que harían lo posible por ayudarlo.

El encuentro, que pese a las circunstancias fue nostálgico para muchos, finalmente terminó cuando Curtis dejó a Chase hospedado en un hotel para evitar que pasara las fiestas bajo la lluvia.

Sin embargo, posteriormente medios estadounidenses reportaron que poco después de que Daniel dejara el lugar, los encargados del hotel lo contactaron para alertarle que su amigo había destrozado la habitación.

¿Qué dijo Daniel Curtis Lee sobre los rumores del hotel y el reporte de TMZ?

En respuesta, en el video de hoy Curtis dijo: "Pude hablar con Tyler el día de Navidad antes de que entrara. Gracias a Jake por saber a quién llamar. Aunque es un poco raro que haya estado perpetuando ese titular falso de TMZ diciendo que la habitación del hotel estaba destrozada en su entrevista. Sabe que nunca dije destrozada... pero ese fue el titular que publicaron".

Se desconoce cuánto tiempo lleva Tylor Chase, de 36 años, viviendo en las calles.

Algunos reportes indican que esta no es la primera vez que la gente busca ayudarlo, pero que su presunta adicción a las drogas y su enfermedad mental que padece han complicado que salga de las calles.