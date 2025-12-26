La argentina Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores de Instagram al presumir su belleza natural ataviada con un espectacular vestido amarillo de transparencias, que resaltó su piel morena.

La socialité posó junto a su esposo, Lionel Messi, para desear una feliz Navidad a sus 39.9 millones de seguidores. “Feliz Navidad”, escribió seguido de un emoji de árbol y un corazón blanco.

Antonela Roccuzzo deslumbró con un vestido de escote profundo. La prenda tenía lunares dorados y la combinó con zapatos de color beige. Llevó un brazalete brillante, aretes discretos y un maquillaje donde el protagonista fue el rubor y las cejas perfectas. Dio una mirada amorosa a su esposo y posó para la cámara.

El futbolista Lionel Messi optó por algo más casual: bermudas en color beige y una camisa café con estampados irregulares. Usó tenis blancos.

Las fotografías salen a la luz luego de que Antonela Roccuzzo protagonizara una sesión fotográfica para la nueva campaña de la joyería Tiffany & Co. Es embajadora de la marca de lujo.

Lionel Messi también continúa con los éxitos. Levantó la copa de campeones de la MLS. El futbolista argentino ganó el torneo con su equipo Inter Miami CF, del que también forma parte Luis Suárez.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo, de 37 años de edad, ya tiene casi 40 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha valido el título de influencer y embajadora de marcas tan importantes como Adidas y Alo Yoga. Constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.