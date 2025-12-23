Meghan y Harry están siendo duramente criticados por los recientes recortes de personal que hicieron en la Fundación Archewell; la prensa internacional señaló que la razón de los despidos masivos se deberían a que están desesperados por “ahorrar dinero”; de esta forma es como los Sussex sólo se quedaron con dos personas en su equipo.

De acuerdo con los últimos reportes, los duques de Sussex están atravesando por una complicada etapa en sus finanzas que los estaría obligando a tomar medidas de austeridad para evitar más problemas económicos, luego de la mala respuesta que tuvieron sus proyectos durante este 2025.

Recordemos que durante el año, Meghan y Harry lanzaron dos series en Netflix (“With Love, Meghan” y “Polo”), pero no fueron bien recibidas por el público ya que se colocaron entre los programas menos vistos de la plataforma.

Por tal motivo es que habrían tomado cartas en el asunto, por lo que despedir a parte de su personal habría sido su primera opción. Una fuente le dijo a Page Six que la organización benéfica del príncipe Harry y Meghan Markle se ha reducido a solo dos empleados antes de su cambio de marca (hicieron modificaciones en su imagen y funcionamiento), ya que la pareja está desesperada por ahorrar dinero,

“Harry y Meghan se vieron obligados a reducir el personal porque les costaba mucho”, contó el informante. La semana pasada, el duque y la duquesa de Sussex anunciaron que su Fundación Archewell se convertirá en Archewell Philanthropies, afirmando que “pasar a un modelo de 'filantropía' indica algo diseñado para crecer y evolucionar con el tiempo, con más flexibilidad y menos carga administrativa”.

Pero fuentes allegadas aseguran que dicho cambio se llevó a cabo porque tenían dificultades para conseguir financiación. El informante añadió: “La gran pregunta era: ¿Archewell cerraría o se haría cargo otra organización benéfica? Harry y Meghan buscaban un patrocinador fiscal, alguien que asumiera los gastos y mantuviera los precios bajos (...) en realidad, todo es humo y espejos”.

Según Page Six, tres miembros de Archewell (es decir, el 60 por ciento del personal de la organización benéfica) fueron despedidos. Un portavoz del príncipe Harry y Markle declaró: “Actualmente, el mismo equipo completo se mantiene. Este cambio implica que algunos despidos son inevitables, especialmente en puestos administrativos junior”.

Este último movimiento pone a los Duques de Sussex de nuevo bajo la lupa, obligándolos a justificar cómo planean mantener el impacto y la visibilidad de Archewell con un equipo tan reducido. La pregunta que también se hacen varios seguidores y expertos de la realeza es si esta nueva decisión realmente los ayudará a sostener las metas profesionales y económicas que se pusieron al dejar sus roles en la monarquía británica.