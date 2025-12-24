Anastasia Karanikolaou, mejor conocida como Stassie, cerró el año con una imagen que encendió las redes sociales. La influencer compartió fotografías en las que luce un bikini rosa que resalta su figura y su estilo relajado, mientras disfruta de la playa en un ambiente cálido y soleado.

Con el mar como telón de fondo y la arena dorada bajo su cuerpo, presumió unas vacaciones perfectas para despedir el 2025.

El look elegido por Stassie combina sencillez y glamour: un bikini en tono rosa vibrante que armoniza con el paisaje natural. Sin accesorios exagerados y con un maquillaje ligero, la influencer apostó por un estilo que refleja su personalidad.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Miles de comentarios y “me gusta” inundaron la publicación, elogiando tanto el conjunto como la atmósfera que proyecta. La influencer deja claro que el 2026 promete más momentos icónicos y looks inolvidables.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.