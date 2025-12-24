Alicia Machado, Miss Universo 1994, continúa apoyando incondicionalmente a Fátima Bosch, ganadora de la corona de este año, tras verse reflejada en ella dado a que durante su reinado también fue el foco de duras críticas a nivel mundial, especialmente emitidas por el ahora presidente de EU, Donald Trump.

En entrevista para "Siéntese quien pueda", la venezolana aseguró, entre lágrimas, que la fortaleza que ha demostrado Fátima, Miss Universe 2025, "e s el reflejo de lo que hace 30 años yo hubiera querido que pasara conmigo ".

Machado hizo alusión a la entrevista que le hicieron Carlos Adyan y Lourdes Stephen a Fátima Bosch para Telemundo en torno a las acusaciones que enfrenta Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, y sobre la polémica surgida por su victoria, por las cuales, tras contestar visiblemente incómoda, rompió sus compromisos pactados con la televisora estadounidense.

"Para mí fue tan fuerte verla sentada en un programa, ver sus ojitos que me partieron el alma. Las veces que la he visto enfrentarse a todo eso con su dignidad y sus ojitos que solamente yo sé lo que esa niña está pensando y sintiendo ", dijo Machado .

¿Por qué Alicia Machado apoya a Fátima Bosch?

Para quienes desconocen de donde surge tanta empatía de la venezolana, en la década de los 90 cuando las reglas sobre hablar de cuerpos ajenos no existían y las "bromas" al respecto no tenían límites, Alicia Machado se convirtió en reina de belleza cuando Donald Trump era el dueño de la marca.

En ese entonces, la Miss Universo 1994 fue criticada reiteradamente por el empresario estadounidense debido a la apariencia de su cuerpo, constantemente le señaló que "estaba gorda" para ser una reina de belleza, por lo que incluso la retó a hacer ejercicio frente a las cámaras de televisión.

Además, en otras entrevistas ha revelado que fue víctima de acoso, hecho que mantuvo en silencio durante su reinado.

Desde que Fátima Bosch fue humillada por Nawat Itsarigrisil, organizador del certamen en Tailandia, en la entreva de bandas, Alicia Machado ha salido a expresar su respaldo hacia la mexicana, el cual se ha exacerbado luego de que resultara ganadora el pasado 20 de noviembre.

Por ello, nuevamente la venezolana le hizo reitero el llamado a mantenerse firme como la ganadora del certamen de este año: " Tú eres diferente a todas las demás, tú eres la Miss Universo del 2025, tú tienes una misión con miles de muchachas como tú, entonces tienes con qué.