Cada vez son más las personas que creen que entre Christian Nodal y su violinista, Esmeralda Camacho, hay algo más que sólo una relación de trabajo y esto se debe al reciente video que circula en redes sociales en el que se observa a ambos supuestamente coqueteándose, situación que no ha pasado desapercibida para los internautas quienes aseguraron que sí hay química entre ellos. “De que hay algo, hay algo”, dijeron los usuarios.

La polémica que involucra a Nodal con su violinista sigue creciendo y hasta el momento hay más preguntas que respuestas, sobre todo porque el cantante y su esposa, Ángela Aguilar, han guardo silencio y han preferido no decir nada sobre el escándalo que señala que su pareja le habría sido infiel con alguien de su equipo de trabajo.

Pese a que hace unos días se reveló que Esmeralda Camacho sigue siendo violinista de Nodal, continúan saliendo a luz videos que revelarían la supuesta conexión que tienen ambos, por lo que los internautas creen que el cantante tendría algo que ver con la joven y que Ángela debería estarse cuidando de esta situación.

En el más reciente video que se hizo viral se ve a Nodal cantando frente a Esmeralda Camacho, mientras ella lo mira cariñosamente y lo acompaña entonando la canción titulada “Probablemente”. “Te hice mía tantas veces, dudo que tú olvides eso”, es el fragmento del tema que supuestamente intérpreta Christian frente a la joven.

La Violinista le canta íntimamente a Christian Nodal "te hice mío tantas veces". Ella es Esmeralda Canapé, la talentosa y bellísima violinista que ha sido ligada sentimentalmente a Christian Nodal marido de Angela Aguilar. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las miradas, gestos y apariciones juntos no han pasado desapercibidos para los fans. Se trata de una destacada violinista que forma parte del equipo musical del cantante y cuya cercanía con él ha desatado fuertes rumores sobre un posible romance. Cazzu siempre fiel a su intuición nos recordó cuando ella se partió y aún así siguió siendo mamá, haciendo música porque es una mujer argentina.

Tras este clip, los internautas no dudaron en opinar y en advertirle a Ángela Aguilar que su esposo le estaría siendo infiel, pero que esa es una conducta que ya ha tenido antes y que ella lo sabía. “Ahora entiendo por qué Cazzu en su canción le dijo a Ángela ‘te estás cuidando de la equivocada’”, “De que hay algo o hubo algo se nota”, “Cuando el río suena es porque agua lleva, está más claro que el agua” y “Qué lindos, sí se ven enamorados”, fueron las reacciones al video.