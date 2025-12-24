La popularidad con la que contaba la princesa Diana hizo que miles se rumores surgieran alrededor de ella, pero uno de los pocos mencionados es el supuesto romance que haría tenido con el entonces rey de España, Juan Carlos II, el cual descartó tajantemente.

De acuerdo con Radar Online, Lady Di habría confesado a sus amigos más allegados que el monarca era "un hombre muy libidinoso".

Esta revelación surgió luego de que en la década de los 80 se le relacionara románticamente con Juan Carlos II, que para esa época tenía cerca de 50 años, y la princesa poco más de 20 años, además de que para ese entonces ya era esposa del príncipe Carlos.

Al parecer la revelación de Diana surgió luego de que ella y su esposo pasaran tres veranos en la casa de la familia real española, donde tuvo que compartir algunos momentos con el rey.

"Me sentí incómoda al quedarme sola con él en una habitación, aunque puedo asegurarles que no pasó nada", confesó la princesa a sus allegados para intentar acabar con los rumores que la relacionaban con el hombre 30 años mayor y que al igual que ella estaba casado.

La fuerte descripción del rey Juan Carlos surge años después de que este abdicara al trono de España en medio de escándalos relacionados con infidelidades hacia su esposa y problemas financieros a la corona.

Asimismo, están tomando fuerza, dado a que la cabeza de la familia real española en su libro "Reconciliación" mencionó a la ahora difunta Diana Spencer, mamá del futuro rey de Inglaterra.

En su publicación, Juan Carlos habría intentado cambiar la fama con la que cuenta la princesa a casi 30 años de su fallecimiento.

El exmonarca aseguró que la personalidad de Lady Di cambiaba drásticamente al estar fuera de los reflectores.