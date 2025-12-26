Yolanda Andrade, conductora del programa MoJoe, reapareció estos días festivos en un par de videos en los que habló sobre su estado actual de salud acompañada de su hermana Marilé luego de los rumores que señalaban que la actriz estaría siendo "controlada".

" Quizás esta sea mi última Navidad , así es que no se les olvide nunca jamás, que los amo ", dijo la conductora en redes.

Dicha declaración prendió las alarmas entre sus fans y amigos del espectáculo como el periodista Pepillo Origel, quien le respondió: " No digas que está fue tu última Navidad porque nadie sabemos cuándo ni cómo nos vamos, así que échale ganas, eres muy valiente y Dios te va a ayudar ".

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade?

La mañana de este viernes, Yolanda Andrade publicó otro video desde la intimidad de su casa en los que mostró mayores dificultades para hablar comparado a como se le había visto y escuchado en los programas que estuvo grabando para Unicable, sin embargo, dio más detalles de los síntomas de la enfermedad con la que en el último par de años.

"Han sido días difíciles muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos .

"Por pocos meses de estás bien, a veces mal muy mal. No puedes moverte, abrír los ojos, caminar, hablar" , comentó.

¿Por qué Yolanda Andrade fue hospitalizada recientemente?

Sobre su más reciente hospitalización que preocupó a sus colegas del medio del espectáculo tras ausentarse en el programa MoJoe que conduce desde hace varios años con Montserrat Olivier y al cual apenas había regresado a finales de septiembre, Yolanda Andrade explicó:

" Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque me pusieron este catéter nuevo porque mis venitas ya no podían más . Y ahora que ahora me pone en el suero y la medicina ".

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre los rumores sobre que estaba siendo "controlada"?

Luego de que el pasado 16 de diciembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante informara que Andrade había sido hospitalizada, pero que ella no quería que se dieran detalles sobre su estado de salud, en los siguientes días en medios del espectáculo se dijo que la actriz presuntamente estaba siendo "controlada" por su hermana Marilé y el resto de su familia, quienes supuestamente le impedían manejar sus finanzas o mostrarse al público.

Con el video que subió en Nochebuena, sin comentar sobre los rumores Yolanda Andrade echó para abajo todas las suposiciones de "maltrato", dado que es ella misma quien en un salón de fiesta se grabó para agradecer a todos los que han estado pendientes de su salud.

Cuenta que toda su familia se reunió esa noche por lo que hizo a un lado su modo "grinch" para festejar con su madre, hermana, cuñados y sobrinos.

En la grabación aparecen acompañándola, Marilé junto con su esposo. Ambos se muestran cálidos con Yolanda y piden al público en no caer en rumores.