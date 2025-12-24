Se reabrió nuevamente la polémica sobre si en México es obligatorio o no pagar la propina por un servicio contratado luego de que se viralizara el momento en que una mesera detuvo en la puerta a una familia para exigirle el pago por su atención.

Aunque en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece que la propina no puede ser incluida en la cuenta ni los clientes obligados a pagarla, es decir, es voluntaria, estalló la polémica en torno al tema dado a que estamos en pleno cierre de año y los restaurantes están saturados por las reuniones y fiestas decembrinas.

En redes resurgió un video tomado en Train Bistro, ubicado en Altavista, por una familia que fue increpada por una mesera luego de que la propina de 100 pesos que le dejaron no corresponde al consumo que habían hecho.

Con la cuenta en mano y a un lado de la puerta, la mesera les pide que paguen completo el servicio a lo que los afectados, en un tono molesto, le responden:

"Te íbamos a dejar 100 pesos y no se pudo pues...Es que no traemos efectivo... y no, no es a fuerzas".

"O llama a la policía", le comenta otro en su intento de salir de restaurante.

Los comensales le recuerdan que entregar una gratificación por su servicio no es obligatorio.

Finalmente, le recriminan que los haya detenido en la puerta: "La propina no es a hue... ¿cómo se te ocurre detenernos como si no hubiéramos pagado la cuenta?"

Las reacciones no se hicieron esperar en redes.

Hay quienes lamentaron la reacción de la mesera, otros recuerdan que hay trabajos en lo que se gana la paga del día por las propinas y otros más critican a los comensales que querían dejar 100 pesos.

"Aquí en México hay restaurantes que sólo se trabaja por propina e igualmente en la mayoría de las gasolineras (para que sepan)", escribió Óscar G.

"La propina no es obligatoria, pero tengan tantita m*dre, sí traigan sí exigen un buen servicio, sean agradecidos", mencionó Eg Nito.

¿Qué dice la ley sobre pagar propina en restaurantes?

De acuerdo a la última reforma a la ley federal de Protección al Consumidor de 2018, sobre la propina menciona que “los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios ”.

Asimismo, al arranque de este 2025, la Profeco emitió un comunicado en la que reitera que el pago por el servicio recibido en un establecimiento es opcional.

"La propina es una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles".