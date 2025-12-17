Un presunto policía del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, fue sorprendido intentando robar varios objetos dentro de un supermercado.

De acuerdo con video difundido este martes en redes sociales, dos guardias de seguridad evidenciaron como el supuesto policía municipal tenía guardado entre los bolsillos una botella, pegamento y pastillas.

"Imagínate con que seguridad estamos", dice uno de los agentes que se percataron de lo que intentaba el uniformado mientras otra persona supervisaba que sacara todos los artículos que traía escondidos en la ropa.

Aunque no se detalla la ubicación del comercio, aparentemente el incidente ocurrió dentro de un Walmart.

El hombre detenido vestía el uniforme azul completo con gorra, parches, identificadores y un arma, además de que estaba rotulado en la espalda con la leyenda: "Policía municipal de Nezahualcóyotl".

El sujeto fue llevado a una de las cajas vacías del supermercado donde un oficial de seguridad lo cateó mientras se escucha a otra persona hablar por radio confirmando la detención.

"Tengo un positivo aquí en la 29, te veo aquí en cinco".

Aunque el video sea viralizado se desconoce si el hecho fue reciente e incluso cuales fueron las consecuencias del sujeto que vestía como policía de Nezahualcóyotl, sin embargo, algunos cibernautas señalan que debería de haber sido llevado ante el Ministerio Público como cualquier otra persona que comete un delito de este tipo.

"Se quiso aprovechar de su placa y valió... se anda ganando una destitución", se lee entre reacciones.

"Ni la IA hubiera creado tal escenario", bromean otros.

Primera vez que la policía llega rápido a un robo pic.twitter.com/xM2IS7ySF3 — Criminal Karma (@CrimKarma) December 16, 2025

¿Puedes ir a la cárcel por robar en un supermercado en el Estado de México?

De acuerdo con el artículo 289 del Código Penal del Estado de México, un juez podrá imponer una pena según el monto de los objetos robados, además, de tomar en cuenta atenuantes como si el robo fue con o sin violencia.