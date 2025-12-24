Viajar en Navidad y Año Nuevo puede convertirse en una experiencia agotadora: aeropuertos abarrotados, largas filas y controles de seguridad más estrictos. En medio de este caos, cualquier detalle que agilice tu paso por el filtro de seguridad es bienvenido. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha emitido recomendaciones claras sobre la ropa que conviene evitar para no retrasar tu viaje, especialmente durante las fiestas.

¿Por qué la ropa importa en el control de seguridad?

Los escáneres corporales están diseñados para detectar objetos ocultos, pero ciertos materiales y adornos pueden generar alertas innecesarias. Cuando esto ocurre, el pasajero debe someterse a revisiones adicionales, como cacheos, lo que implica pérdida de tiempo y estrés. Por eso, elegir la ropa adecuada no es solo cuestión de comodidad, sino también de eficiencia.

La advertencia de la TSA: cuidado con los brillos

En una publicación reciente en Facebook, la TSA lanzó un mensaje que se volvió viral:

“Los escáneres corporales no aman los brillos. No queremos opacar tu brillo navideño, pero no recomendamos usar tu suéter navideño brillante para ir al aeropuerto”.

Esto significa que prendas con lentejuelas, aplicaciones metálicas o telas muy reflectantes pueden activar alarmas en los escáneres. Aunque estas piezas son populares en fiestas, llevarlas al aeropuerto puede traducirse en revisiones adicionales. Si quieres evitar demoras, opta por ropa sencilla y sin adornos excesivos.

Otros elementos que pueden retrasarte

Además de los brillos, la TSA recomienda evitar ropa y accesorios con alto contenido metálico. Esto incluye:

Cinturones con hebillas grandes, que suelen activar detectores.

Zapatos con placas metálicas o tacones complicados, que dificultan la inspección.

Joyas voluminosas, que pueden generar alertas.

Prendas con cremalleras, botones metálicos o adornos excesivos, que complican el escaneo.

Cada uno de estos elementos puede parecer inofensivo, pero en conjunto pueden convertir tu paso por seguridad en una experiencia lenta y frustrante.

Consejos prácticos para agilizar tu pa so por seguridad

La TSA ofrece recomendaciones simples que marcan la diferencia:

Elige ropa ligera y sin demasiados adornos metálicos.

Vacía tus bolsillos antes de llegar al escáner.

Empaca tu equipaje de forma ordenada para facilitar la inspección.

¿Qué pasa con la comida y el equipaje de mano en Navidad?

Durante las fiestas, millones de pasajeros viajan con alimentos y regalos. Recuerda:

Equipaje de mano: máximo 10 kg y dimensiones aproximadas de 56 x 36 x 23 cm.

Regla de líquidos: envases mayores a 100 ml están prohibidos en el equipaje de mano.

Comida permitida: pasteles, galletas, dulces, jamón cocido o congelado.

Comida con restricciones: ponche, salsas, mermeladas, bebidas alcohólicas (si superan 100 ml, deben ir en equipaje documentado).

Si puedes derramarlo, rociarlo o verterlo, y el envase supera los 100 ml, debe ir en el equipaje facturado.