¡Mantente al tanto de todo lo que está sucediendo en Kissimmee! Desde las atracciones nuevas y emocionantes, deliciosos lugares para comer, hasta los hospedajes más nuevos... Esto llega en 2026.

ATRACCIONES

SeaWorld Orlando presentará SEAQuest: Legends of the Deep en 2026, un innovador paseo familiar suspendido en la oscuridad. Los visitantes viajarán a través de ecosistemas submarinos inmersivos a bordo de un sumergible, descubriendo historias inspiradoras del mar. Esta innovadora atracción combina aventura, educación y narración de historias para una experiencia única que toda la familia puede disfrutar.

LEGOLAND Florida Resort se está preparando para lanzar Galacticoaster, la primera montaña rusa interior y familiar del mundo, a principios de 2026. Esta innovadora atracción promete una experiencia emocionante y fuera de este mundo para visitantes de todas las edades. Pronto se compartirán más detalles, pero las familias ya pueden agregar Galacticoaster a su lista de cosas que deben hacer el próximo año.

​Walt Disney World está listo para presentar nuevas y emocionantes experiencias en sus parques en 2026.

En Disney's Hollywood Studios, Rock 'n' Roller Coaster será transformado como Rock 'n' Roller Coaster Starring The Muppets, combinando emociones de alta energía con diversión al estilo de estos personajes favoritos de muchas generaciones. También presentará "The Magic of Disney Animation" en 2026, una nueva experiencia familiar inspirada en Walt Disney Animation Studios y el cortometraje ganador del Emmy, "Once Upon a Studio".

En Magic Kingdom, Big Thunder Mountain Railroad regresa con rieles y ​ efectos mejorados, además de nuevos elementos en la historia de este clásico de Disney.

En Disney's Animal Kingdom, Zootopia: Better Together hará su debut en el árbol de la vida, reemplazando It’s Tough to Be a Bug! con un espectáculo en 4D diseñado para entretenimiento familiar.

Old Town Entertainment District de Kissimmee celebra 40 años en 2026. Desde 1986, este atractivo clásico de Florida ha traído encanto vintage, entretenimiento y diversión familiar a millones de visitantes. Únase a la celebración mientras Old Town marca este emocionante hito con eventos especiales y experiencias nostálgicas.

HOSPEDAJE

Ganando una Llave MICHELIN por segundo año consecutivo, el hotel ette continúa estableciendo el estándar de hospitalidad de lujo en Kissimmee. El hotel boutique es famoso por su diseño intencional, servicio elevado y experiencias inolvidables para los huéspedes.

El recién inaugurado Kompose Boutique Resort ofrece un refugio elegante y cómodo a solo minutos de los mejores parques temáticos de Florida Central. Los huéspedes pueden relajarse junto a la alberca, flotar a lo largo del lazy river o relajarse en la sauna y el jacuzzi.

Para los viajeros activos, el complejo cuenta con canchas de pickleball y basketball, un campo de minigolf y zona fitness bien equipadas. Un animado bar se suma a la atmósfera acogedora del complejo, lo que lo convierte en una escapada perfecta tanto para la relajación como para la recreación.

GASTRONOMÍA

Experience Kissimmee, en asociación con Atlas Obscura, ha lanzado la Ruta de Sabores Latinos, una nueva experiencia que celebra la rica cultura gastronómica hispana y latina del condado de Osceola. Esta ruta cuenta con 20 restaurantes, cafés y food trucks cuidadosamente seleccionados, cada uno destaca las historias, sabores y tradiciones que dan forma al vibrante paisaje culinario de la región.

Desde los favoritos como El Cilantrillo y La Mexicana Restaurant hasta los alimentos básicos de la comunidad como Food Trucks Heaven y Susana's Café, esta ruta es una deliciosa oportunidad de explorar la diversidad cultural de Kissimmee. Esta colaboración también incluye elementos digitales como videos, podcasts y recetas, invitando a los turistas a conocer las historias del corazón de Kissimmee a través de su comida y las personas que lo hacen inolvidable.

Durante más de 120 años, el restaurante Columbia ha servido cocina cubana española en toda Florida, preservando recetas y tradiciones familiares. Cada rincón está cuidadosamente diseñado para reflejar el carácter y la cultura de la comunidad a la que llama hogar.

Kilwins Celebration presenta nuevos chocolates inspirados en Dubái para 2026, ampliando su colección de sabores global con dulces artesanales. Sobre la base de la popularidad de sus trufas de chocolate de Dubái 2025, la línea ahora incluye nuez de la india rellenas de pistache, el helado estilo Dubái con helado de pistache y chocolate caliente, y los próximos Dubai Du'lights: pistache bañado en chocolate y las spanakopitas.

La información es cortesía de CWW México.