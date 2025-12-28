Belinda encendió las redes sociales luego de compartir detalles de su reciente colaboración con la revista Glamour España, con la que hizo una sesión fotográfica exclusiva.

La cantante posó frente a las cámaras luciendo radiante y bella, ataviada con un par de looks que ya son tendencia y que son reflejo de su lado fashionista.

En las fotos compartidas se aprecia ataviada con un bodysuit color nude, ajustado a su impactante silueta, a juego con un pantalón cargo color beige con cotones el los costados y una chaqueta corta del mismo color.

Además de este conjunto, la celebridad usó un pantalón holgado negro, a juego con una camisa de mezclilla azul oversize, así como una chamarra de mezclilla clara y una bufanda tejida.

La celebridad lució su cabellera rubia peinada en voluminosos mechones ondulados con raya en medio, un estilo que impuso tendencia este 2025 por darle al rostro un toque de juventud y belleza eterna.

Además de su colaboración con la edición española de la revista de moda, Belinda trabaja en su próximo proyecto profesional en España. De acuerdo con los informes, la cantante grabará la nueva serie Carlota, basada en la emperatriz del mismo nombre.

“Estoy en un curso intensivo de Carlota porque me voy en enero a España a grabar seis meses esta serie, entonces aquí con una regla en la espalda para estar derecha porque yo soy un poco jorobada, camino un poco diferente, encorvada”, detalló Belinda después de disfrutar un año lleno de éxitos.

Belinda señaló que Carlota de Habsburgo, la última Emperatriz de México, fue una mujer de gran cultura y rectitud, lo que convierte el estudio y la preparación de este personaje en todo un desafío.

“Aquí me están dando clases para ser toda una señorita emperatriz”, añadió. “Estoy aprendiendo muchas cosas en este momento, porque la estoy estudiando a fondo, es un personaje muy complejo. Después de hacer Mentiras, es un gran reto actoral poder dar vida a Carlota”, apuntó.

Antes de emprender su preparación para interpretar a Carlota, Belinda causó sensación por el estreno del video musical de su controvertida canción Heterocromía, la cual surgió tras escribir una carta sobre un examor que tuvo hace apenas un par de años.