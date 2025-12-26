Los escándalos que sacudieron a Miss Universo 2025 ya están repercutiendo en la organización del certamen del próximo año cuya sede está prevista sea Puerto Rico, sin embargo, su gobernadora Jenniffer González Colón dijo que entre las condiciones que tienen está el conocer a los encargados de organizar el concurso y quienes administrarán el dinero público que se le otorgará.

En entrevista para el diario puertorriqueño Primera Hora, la mandataria destacó la importancia que tiene que la edición 75 del concurso se realice en la Isla del Encanto, aunque no ocultó su preocupación ante los crecientes escándalos dentro de la organización.

"Es un certamen importante para proyección, en la cantidad de turistas que trae, así que a nosotros nos interesa mantener ese certamen , pero también tenemos que tener la salvaguarda de quién va a manejar y quién va a recibir el dinero (público) ”, precisó Jenniffer González.

¿Qué condiciones impuso Jenniffer González para que el certamen se realice en la isla?

La gobernadora González dijo que las condiciones para realizar el certamen ya se presentaron en las pláticas que mantienen con el equipo organizador de Miss Universe.

Aseguró que, para evitar más escándalos, dicho comité tiene hasta enero para que entregue a "la Compañía de Turismo información sobre quién va a ser los nuevos ejecutivos, cómo se va a manejar y revisar todas las cláusulas”.

¿Por qué la gobernadora de Puerto Rico exige claridad a la organización de Miss Universo?

Cabe destacar que durante los días cercanos a la gran final de Miss Universo 2025 Tailandia un par de jueces renunciaron, entre ellos, el empresario Omar Harfouch, quien acusó que hubo una "selección ilegal" de 30 finalistas previo a la coronación, donde anticipó a medios internacionales que la ganadora elegida fuera del jurado sería Fátima Bosch, Miss México.

Asimismo, tras el escándalo mediático sobre presuntos actos delictivos del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que había una carpeta de investigación en contra del mexicano por su presunta vinculación con el crimen organizado, tráfico de combustible y de armas.

Semanas después, en medio de la creciente polémica alrededor de la coronación de Fátima Bosch, las autoridades mexicanas informaron que Raúl Rocha se convirtió en prófugo de la justicia.

Bajo este panorama, la gobernadora de Puerto Rico dijo que existe una " preocupación rea l" sobre quienes serán los organizadores del próximo año y de las implicaciones en la legitimidad de la selección de las concursantes que puede tener las acusaciones contra Rocha.

"Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por todos estos componentes. Primero, lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”.