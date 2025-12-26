TE RECOMENDAMOS
Alicia Machado se quiebra por Fátima Bosch: "Ojalá yo hubiera podido hacerlo así cuando fui Miss Universo"
Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. Lo buscan por crimen organizado… y aparece tranquilamente en París
Lupita Jones le recuerda a Fátima Bosch que "Miss Universo no es la flor Tabasco"; asegura que le falta equipo de asesores
Fátima Bosch es recibida como heroína en Tabasco y Harfouch explota: "Actúa como si fuera la dueña de Miss Universo"
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a las críticas tras su polémico triunfo en Miss Universo
Los escándalos que sacudieron a Miss Universo 2025 ya están repercutiendo en la organización del certamen del próximo año cuya sede está prevista sea Puerto Rico, sin embargo, su gobernadora Jenniffer González Colón dijo que entre las condiciones que tienen está el conocer a los encargados de organizar el concurso y quienes administrarán el dinero público que se le otorgará.
En entrevista para el diario puertorriqueño Primera Hora, la mandataria destacó la importancia que tiene que la edición 75 del concurso se realice en la Isla del Encanto, aunque no ocultó su preocupación ante los crecientes escándalos dentro de la organización.
¡Explota Miss Universo! Fátima Bosch abandona entrevista y cancela compromisos con Telemundo tras preguntas incómodas sobre su polémico triunfo
"Es un certamen importante para proyección, en la cantidad de turistas que trae, así que a nosotros nos interesa mantener ese certamen, pero también tenemos que tener la salvaguarda de quién va a manejar y quién va a recibir el dinero (público)”, precisó Jenniffer González.
¿Qué condiciones impuso Jenniffer González para que el certamen se realice en la isla?
La gobernadora González dijo que las condiciones para realizar el certamen ya se presentaron en las pláticas que mantienen con el equipo organizador de Miss Universe.
Aseguró que, para evitar más escándalos, dicho comité tiene hasta enero para que entregue a "la Compañía de Turismo información sobre quién va a ser los nuevos ejecutivos, cómo se va a manejar y revisar todas las cláusulas”.
¿Por qué la gobernadora de Puerto Rico exige claridad a la organización de Miss Universo?
Cabe destacar que durante los días cercanos a la gran final de Miss Universo 2025 Tailandia un par de jueces renunciaron, entre ellos, el empresario Omar Harfouch, quien acusó que hubo una "selección ilegal" de 30 finalistas previo a la coronación, donde anticipó a medios internacionales que la ganadora elegida fuera del jurado sería Fátima Bosch, Miss México.
Alicia Machado se quiebra por Fátima Bosch: "Ojalá yo hubiera podido hacerlo así cuando fui Miss Universo"
Asimismo, tras el escándalo mediático sobre presuntos actos delictivos del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que había una carpeta de investigación en contra del mexicano por su presunta vinculación con el crimen organizado, tráfico de combustible y de armas.
Semanas después, en medio de la creciente polémica alrededor de la coronación de Fátima Bosch, las autoridades mexicanas informaron que Raúl Rocha se convirtió en prófugo de la justicia.
Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. Lo buscan por crimen organizado… y aparece tranquilamente en París
Bajo este panorama, la gobernadora de Puerto Rico dijo que existe una "preocupación real" sobre quienes serán los organizadores del próximo año y de las implicaciones en la legitimidad de la selección de las concursantes que puede tener las acusaciones contra Rocha.
"Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por todos estos componentes. Primero, lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”.
[Publicidad]