¿El príncipe Harry quiere que lo deporten de Estados Unidos? Esta información ha circulado en las últimas horas y de ser cierta causaría un escándalo, ya que de acuerdo con lo que se comenta, el duque de Sussex estaría provocando al presidente Donald Trump para que lo expulse de su país y así pueda alejarse de Meghan Markle y volver a Reino Unido con su familia. ¿Qué se dice sobre este tema? Te contamos todo lo que se sabe.

Comenzó a circular un rumor que inquietó a varios de los seguidores de la familia real y a los expertos en la Corona Británica. Una biógrafa indicó que el duque de Sussex estaría intentando provocar el enojo de Donald Trump para que éste lo termine deportando y, de esta forma, pueda volver a casa y alejarse de Meghan Markle, con quien ahora se dice tiene muchos problemas.

En el último año, la prensa internacional reportó que Meghan y Harry se encuentran atravesando una fuerte crisis matrimonial, ya que aseguraron que tienen “vidas separadas” pues sus intereses han cambiado y ya no hay un vínculo amoroso que los una. Esta situación habría empeorado luego de que perdieron dinero tras haber fracasado con sus series de Netflix.

Es por todo esto que Harry estaría buscando una manera “correcta” de separarse de su esposa, en la que no se vea claramente que es él quien la deja, así lo comentó la experta real Hilary Fordwich al medio RadarOnline, quien aseguró que la última aparición en público del príncipe revelaría sus verdaderas intenciones.

Durante el programa “The Late Show with Stephen Colbert”, Harry bromeó: "Escuché que eligieron a un rey", después de que Trump fuera acusado de querer acabar con la democracia en favor de una monarquía.

“Si la vida familiar de Harry es tan desagradable como hemos visto, esto podría ser un intento deliberado de deportarlo. Es totalmente posible", sugirió Hilary Fordwich.

Según fuentes, Harry, su padre, el rey Carlos, el Ministerio del Interior del Reino Unido y el Comité Ejecutivo Real están llevando a cabo una nueva evaluación de riesgos de seguridad, que podría darle a Harry la oportunidad de regresar a casa con sus hijos. “Le ruega en secreto a su padre que lo acepte de vuelta”, afirmó una fuente del palacio. “Y entonces la pregunta es: ¿qué puede hacer Meghan? Está desesperada”.

A principios de 2025, Trump afirmó que no estaba interesado en deportar de Estados Unidos a Harry, ya que el prícipe estaba muy ocupado con Meghan Markle. “Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Es terrible”, dijo el mandatario.