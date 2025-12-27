La celebridad Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores de Instagram esta temporada navideña al lucir un atuendo icónico para la Nochebuena.

La estrella celebró esta festividad, junto con toda su familia, en la casa de Kendall Jenner. Deslumbró con un vestido plateado ajustado a su silueta. La prenda es una pieza vintage de 1986 de Thierry Mugler, de quien alguna vez fue musa.

El vestido era una selección de la colección Hiver Russe (invierno ruso) de Mugler de 1986/1987, presentada en marzo de 1986 en una pasarela de París. El diseñador sacó a la venta Hiver Russe un año después de su visita a la Unión Soviética, donde conoció al célebre diseñador moscovita Slava Zaitsev.

Kim Kardashian, de 45 años, modeló la prenda con pompones negros brillantes sobre el busto, a juego con el forro brillante en la cintura y el dobladillo.

La fiesta de Nochebuena de las Kardashians se caracteriza por su estilo. A lo largo de los años, muchas celebridades han sido invitadas, entre ellas Jennifer López, Alex Rodríguez, Paris Hilton, Elon Musk , Dave Chappelle, John Legend y Tyler The Creator.

Kim Kardashian también goza de sus éxitos profesionales. SKIMS, la empresa de Kim Kardashian, ahora tiene un valor de 4 mil millones de dólares. Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [SKIMS], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.