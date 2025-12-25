La actriz Eva Longoria deslumbró en su cuenta de Instagram al desear felices fiestas a sus 10.8 millones de seguidores.

La estrella, de 50 años de edad, irradió belleza ataviada con un espectacular vestido de lentejuelas en color rosa. La prenda tenía escote en U y finos tirantes.

Elevó su outfit con un maquillaje de impacto compuesto por base, rubor, cejas marcadas, labial rojo y sombras marrón en los párpados. Llevó su cabellera peinada hacia atrás y lució pendientes de diamantes.

“Happy Holidays”, escribió Eva Longoria y mostró una mesa decorada. Sumó decenas de comentarios que incluyeron “Feliz Navidad, bebé. Te amo”, “Guapa”, “Ten una maravillosa Navidad y disfruta Marbella”.

Eva Longoria vive entre México y España y está pasando esta semana en Marbella. Longoria, quien es nativa de Corpus Christi, Texas, con ascendencia española, reveló que se sintió atraída por la región de Andalucía en España.

“Conozco mejor esa región porque he estado yendo allí durante 20 años”, señaló. De hecho, produjo una serie llamada Buscando a España. Se estrenó en CNN el pasado 27 de abril.

“Hace once generaciones, uno de mis antepasados ​​abandonó España rumbo a un nuevo mundo y una nueva vida. Cuatrocientos años después, vuelvo para ver cómo la tierra y su gente han creado una de las cocinas más apasionantes del mundo”, añadió.

Eva Longoria continúa activa en el mundo del entretenimiento, con participaciones recientes en series como Only Murders in the Building. En una conversación con Byrdie, compartió que su confianza en sí misma viene de las mujeres fuertes que la rodearon desde pequeña: “Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres independientes, inteligentes y generosas”.

En su aparición en Good Morning America, habló sobre cómo ha cambiado su enfoque profesional: ahora dice “no” a proyectos que la alejan de su familia o que no se alinean con su bienestar.

Eva Longoria asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su privacidad y de su relación con su esposo, el empresario mexicano José Bastón. Aunque creció en Texas y vivió en Los Ángeles, ahora encuentra su hogar entre España y México, viajando constantemente para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.