Una poderosa tormenta invernal avanzaba hacia el este de Estados Unidos desde las llanuras el domingo, impulsada por lo que los meteorólogos describen como un ciclón intenso, desencadenando una reacción en cadena de nieve, hielo, lluvia y clima severo que se espera afecte a gran parte del país.

La nieve y los vientos en aumento se extendieron por el norte de la región del Medio Oeste del país el domingo, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de nula visibilidad por la nieve y posibles condiciones de ventisca que podrían hacer que viajar sea imposible en algunas áreas. Se esperaba que las acumulaciones de nieve superaran los 30 centímetros (1 pie) en partes de los Grandes Lagos superiores, con hasta 61 centímetros (2 pies) posibles en la costa sur del Lago Superior.

En la península superior de Michigan, los pronosticadores advierten que las olas probablemente superarán los 7,6 metros (25 pies) en el Lago Superior para el amanecer del lunes, con olas significativas también pronosticadas para los otros Grandes Lagos. Las previsiones marítimas del servicio meteorológico son utilizadas por la Guardia Costera y los barcos comerciales y recreativos que navegan por los Grandes Lagos durante todo el año, dijo Ben Warren, meteorólogo en la oficina del servicio en Marquette, Michigan.

"Desde la infame tormenta del Edmund Fitzgerald en el 75, no hemos tenido incidentes mayores en el lago", indicó Warren.

Los pronósticos meteorológicos han mejorado sustancialmente desde que 29 personas perecieron cuando el carguero de mineral de hierro Edmund Fitzgerald se hundió en el Lago Superior el 10 de noviembre de 1975. El servicio meteorológico había pronosticado olas de hasta 4,9 metros (16 pies) poco antes de que el Edmund Fitzgerald naufragó.

En el sur, los meteorólogos advierten sobre tormentas eléctricas severas que se espera anuncien la llegada de un frente frío agudo, a veces denominado “Blue Norther”, que traerá una caída repentina de temperatura y fuertes vientos del norte que pondrán fin a días de calor récord en toda la región.

La época de nevadas en el norte de la región del Medio Oeste y el noreste del país llega mientras el calor continúa en gran parte del centro y sur del país, donde las temperaturas récord han hecho sudar a Santa en los últimos días.

Se pronostica que la temperatura máxima en Atlanta será de alrededor de 22 grados Celsius (72 Fahrenheit) el domingo, continuando una tendencia de calentamiento después de subir a 26 C (78 F) para romper el récord de temperatura máxima de la ciudad para la víspera de Navidad, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Se observaron numerosas otras temperaturas récord en el sur y el medio oeste en los días posteriores a la Navidad.

Pero ese calor récord está llegando rápidamente a su fin, de acuerdo con los meteorólogos.

Se espera que un frente frío traiga lluvia a gran parte del sur tarde en la noche del domingo hasta el lunes, trayendo un clima mucho más frío el martes. El cambio abrupto hará que la temperatura mínima en Atlanta caiga a menos 3,9 C (25 F) para la madrugada del martes. Se espera que las temperaturas más frías en el sur continúen hasta el día de Año Nuevo.

Durante las próximas 48 horas, se espera que el ciclón produzca fuertes nevadas y condiciones de ventisca en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, lluvia helada en Nueva Inglaterra, tormentas eléctricas en el este de Estados Unidos y el sur, y vientos fuertes generalizados.

Se espera que la tormenta se intensifique a medida que se mueve hacia el este, obteniendo energía de un fuerte choque entre el aire gélido que desciende desde Canadá y el aire inusualmente cálido que ha permanecido en el sur de Estados Unidos, según el servicio meteorológico.

Esto sigue a miles de retrasos y cancelaciones de vuelos en las regiones del noreste y los Grandes Lagos a principios de este fin de semana debido a la nieve, mientras miles se dirigían a las carreteras y aeropuertos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

En el otro lado del país, California estaba experimentando un fin de semana bastante seco después de que poderosas tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Al menos cuatro personas murieron, incluido un hombre que fue encontrado muerto el viernes en un automóvil parcialmente sumergido cerca de Lancaster, informó la policía del condado Los Ángeles.