El Gobierno de México confirmó oficialmente que en 2026 habrá un aumento en el salario mínimo con el fin de superar el 3.1% de inflación, lo que quiere decir que el monto de los algunos Programas del Bienestar también aumentarán como Jóvenes Construyendo el Futuro.

De acuerdo con lo anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, este programa social tendrá un aumento una vez que inicie el 2026, generando expectativas entre millones de beneficiarios que lo cobran mensualmente a lo largo y ancho de México.

Con los incrementos proyectados para 2026, el Gobierno de México busca garantizar que las familias beneficiarias mantengan su capacidad de adquisición frente a la inflación y que los apoyos sociales actualmente repartidos continúen siendo una herramienta efectiva para enfrentar los gastos y mejorar la economía de los mexicanos que más lo necesiten, ya sea por rezago social, falta de oportunidades laborales, marginación u otros conflictos financieros.

A través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios cobrarán su apoyo económico con el aumento del 13 por ciento, de acuerdo con el aumento del salario mínimo general en 2026.

¿Cuándo pagarán Jóvenes Construyendo el Futuro con el aumento?

El aumento entrará en vigor a partir del 1 de enero ; los beneficiarios recibirán su pago mensual de 9 mil 582.47 pesos como de costumbre cada 28 del mes, el primer pago del 2026 será el miércoles 28 de enero.

“Con el incremento del 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán también un aumento en su apoyo económico mensual, el cual ascenderá a 9,582.47 pesos”, señala el programa.

Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los Programas para el Bienestar más importantes de la actual administración, ofrece a jóvenes de 18 a 29 años que no están estudiando ni trabajando la oportunidad de capacitarse durante 12 meses. Esta capacitación se lleva a cabo en empresas, negocios locales, talleres, instituciones u organizaciones.

Además del apoyo económico que se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, los aprendices también cuentan con seguro médico del IMSS.

Estos son todos los beneficios que reciben tras ser aceptados en el programa más allá del apoyo económico y el aseguramiento social: