¿Quieres tener tu casa propia, pero no cuentas con el suficiente presupuesto para conseguir una? Entonces, la opción que tienes son las viviendas del Bienestar, los inmuebles que entrega el gobierno de México, destinados para el sector de la población que no tiene un hogar. ¿Cómo puedes inscribirte a dicho programa? Sigue leyendo para que cheques la guía completa, con los requisitos que solicitan las autoridades.

El programa de Viviendas para el Bienestar fue creado para apoyar a los sectores de la población con mayor rezago social y económico, ya que busca facilitar la compra de casas de modo que todos los mexicanos que aún no tienen su hogar propio, lo obtengan sin endeudarse.

En su momento, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que los derechohabientes enfrentaban varios obstáculos para sacar una casa, por eso fue que se tomó la decisión de facilitar el proceso.

“Era un problema la entrega de créditos hipotecarios porque no alcanzaba. La vivienda era muy cara y, además, se le ponían 1080 puntos que eran muy difíciles que los derechohabientes pudieran adquirir. Entonces qué nos dijo la presidenta: 'es vivienda para todos, haz una simplificación de los requisitos’”, comunicó.

¿Cómo solicitar el apoyo de Vivienda del Bienestar en 2026?

Aunque los detalles específicos de las convocatorias 2026 se suelen publicar a principios de año, el proceso se mantiene consistente como en inscripciones anteriores. Lo que tienes que hacer para pedir tu vivienda es lo siguiente:

-Estar atento a las convocatoria oficial.

-Verificar el cumplimiento de requisitos.

-Realizar el registro

-Esperar el resultado de la preselección.

-Esperar la visita domiciliaria.

-Consultar los resultados.

Requisitos obligatorios para conseguir una vivienda del Bienestar en 2026

Los solicitantes deben cumplir con al menos tres requisitos, los cuales son:

Ser persona trabajadora que gane entre 1 y 2 salarios mínimos.

No tener vivienda propia.

No es necesario el puntaje.

¿Cuánto cuesta una vivienda del Bienestar?

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), con fecha del 19 de septiembre de 2025, se estableció que el costo de las Viviendas del Bienestar que dará Infonavit será de $630 mil pesos, monto que se determinó de acuerdo con el salario mínimo vigente en México. Considera que el precio podría cambiar para el siguiente año, pero esa información debe ser confirmada por las autoridades.