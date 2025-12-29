Heidi Klum subió la temperatura del invierno al mostrar su silueta de infarto con bronceado perfecto, mientras se toma un descanso junto a su esposo Tom Kaulitz en las playas de St. Barths, en el Caribe.

La celebridad fue fotografiada por los paparazzis haciendo alarde de la silueta de impacto que conserva a los 52 años de edad, apenas ataviada con un pequeño traje de baño en color marrón satinado.

Heidi se mostró ataviada con un conjunto color café, con el que hizo alarde de su vientre marcado y atractivo europeo con el que sigue siendo una de las modelos más importantes de la industria y personalidad de la televisión hollywoodense.

La celebridad de las pasarelas cautivó durante su escapada con un traje de baño de dos piezas, compuesto por un sostén de cuello halter y un bikini de hilo, con el que presumió la marcada figura de supermodelo que conserva a su edad.

Le sumó gafas solares, una gorra blanca de béisbol y un collar dorado con perlas, así como un par de pendientes minimalistas. Presumió su belleza casi al natural con ligero labial nude y blush bronceado; su cabello se lució despeinado por la humedad del mar.

Previo a las recientes fotografías que se están haciendo virales en redes sociales, la alemana fue captada paseando con su esposo por la orilla del mar en topless, saludando a los paparazzis que la seguían y divirtiéndose.

En una entrevista que recientemente le dio a Cosmopolitan, la supermodelo habló de su matrimonio con el músico, de 36 años, y de cómo enfrenta las críticas por sus diferencias de edad; según dijo, la gente emite sus comentarios hirientes en redes sociales motivados por el “rencor”.

“Quizás mucha gente también piensa que he tenido demasiada suerte en la vida. Tengo un gran trabajo, puedo viajar por el mundo y puedo comprar cosas caras”, señaló. “Y ahora también tengo un hombre tan grandioso”, agregó.

Heidi y Tom Kaulitz se casaron en una ceremonia privada en 2019 luego de haberse comprometido un mes antes, en diciembre de 2018.

En una entrevista separada que dio a Glamour UK, la celebridad habló sobre la diferencia de edad que hay entre ella y el músico: “Tengo 50 años y ya no 20. No soy una chica joven que aún no ha vivido nada o que no tiene idea de la vida".

Y agregó: "El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor y lo sé”.