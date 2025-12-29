La actriz Elizabeth Hurley deslumbró en su cuenta de Instagram al posar ataviada en un diminuto bikini ‘animal print’ en una foto throwback.

La estrella británica lució su figura de ‘reloj de arena’ al usar un bikini de color beige con estampado de leopardo. Las prendas tenían cadenas doradas en lugar de cordones, lo que elevó aún más su outfit.

Completó con arracadas doradas y peinó su cabellera en ligeras ondas. El delineador negro fue protagonista de su maquillaje. Sumó más de 21 mil reacciones de sus seguidores y recibió comentarios como “Guapísima”, “¿Se supone que fue tomada en los 90’s? Te ves idéntica”.

Elizabeth Hurley explicó que esta foto es de cuando protagonizó su primera portada para la revista Vogue Estados Unidos. “El extraordinario Steven Meisel me enseñó lo vital que era la luz de fondo para una foto favorecedora en la playa. Hasta el día de hoy sigo su sabiduría, así que aquí estoy presumiendo”, escribió.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda. Ahora sigue modelando para Versace y múltiples marcas.

Ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

En 2024, la actriz echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100.

Logró esta hazaña a los 59 años de edad (ahora tiene 60) y dejó claro que no hay límite de edad para lucir fantástica. De hecho, la revista señala que la actriz británica nunca se ha sentido mejor en su piel.

En entrevista con Maxim, señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.

“Encuentra tu zona de confort en lo que estés haciendo y piensa en lo que puedes ofrecer que tu competencia no puede. Lo mismo ocurre con la forma en que te presentas: elimina lo que no te gusta, enfatiza lo que haces y luego simplemente pásalo bien”.