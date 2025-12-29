El Gobierno de México inició este lunes las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en Oaxaca (sur) y que dejó al menos 13 muertos , entre ellos una menor de edad, mientras continúan las labores para localizar a una persona que permanece desaparecida.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal.

“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido por su marca como Pulset”, explicó, al detallar que funciona como una “caja negra ferroviaria”.

Asimismo, confirmó que 13 personas perdieron la vida en el accidente que ocurrió a las 09:28 hora local (15:28 GMT) sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el sureño estado de Oaxaca.

“Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, explicó.

Detalló, asimismo, que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. A bordo, precisó, viajaban unas 250 personas.

De acuerdo con el almirante, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas.

“De esas 13 personas hemos localizado 12 y una continúa en labores de rescate”, aseveró.

Morales Ángeles indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y que participaron la Secretaría de Marina, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.

Asimismo, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador.

“En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.

Heridos hospitalizados pero sin riesgo de muerte

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que no hay pacientes en riesgo de muerte.

“No hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida”, dijo, y detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas en Salina Cruz, algunas con fracturas que serán intervenidas quirúrgicamente.

En el mismo sentido, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que “la atención está garantizada” y que todos los pacientes cuentan con seguimiento médico permanente.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió su pésame a las familias de los fallecidos y anunció tres acciones prioritarias para atender la emergencia.

“Número uno la atención a las víctimas y a sus familiares”, en segundo lugar “esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió” y, tercero, “garantizar la seguridad del tren interoceánico”. Añadió que se mantendrá informando conforme avancen las investigaciones.

Finalmente, anunció que más tarde se trasladará a Oaxaca para hablar con las familias de las víctimas.