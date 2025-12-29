Desde el 26 de diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso en vigor una regla final que autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a capturar biometría facial de todos los no-ciudadanos al entrar y salir de Estados Unidos —en aeropuertos, puertos terrestres, puertos marítimos y otros puntos autorizados. La meta es verificar identidades, detectar excedentes de estancia (overstays) y fortalecer la seguridad.

Quién decide cuánto tiempo puedes quedarte

No es tu visa la que fija la duración de tu visita, sino el oficial de CBP que te admite en el puerto de entrada. Ese oficial emite tu Permiso I‑94, donde aparece el “Admit Until Date” —la fecha hasta la que estás autorizado a permanecer. Puedes consultar y descargar tu I‑94 en el sitio oficial de CBP.

En la inspección, el oficial puede preguntarte dónde te hospedarás, motivo del viaje, contactos y fondos. Su objetivo es confirmar que tu visita es temporal y que no planeas vivir o trabajar sin autorización. La evidencia (boleto de avión de regreso, reservaciones, entradas) ayuda a sustentar tus intenciones.

¿Cuánto tiempo se concede con visa de turista?

Para visitantes B1/B2, la regla general es hasta 180 días, pero el periodo real lo fija el oficial en tu I‑94 y puede ser menor. Debes salir antes de la fecha marcada. Recuerda: la fecha del I‑94 manda; la vigencia de la visa solo permite solicitar entrada, no determina la estancia.

La nueva tecnología biométrica: cómo funciona y por qué te puede delatar

La regla final del DHS (“Collection of Biometric Data From Aliens Upon Entry to and Departure From the United States”) elimina exenciones históricas, incluidos muchos diplomáticos y la mayoría de visitantes canadienses, y permite a CBP fotografiar y, cuando corresponda, recopilar otros biométricos de todos los no-ciudadanos en entrada y salida, con expansión a aeronaves privadas, vehículos y carriles peatonales.

El sistema detrás del escaneo facial

CBP opera el Traveler Verification Service, un servicio en la nube que toma tu foto en el punto de control y la compara con galerías de imágenes oficiales (pasaporte, visa y datos de viaje). Si hay coincidencia, se verifica tu identidad; si falla, pasas a revisión manual. Este mismo proceso se usa tanto al ingresar como al embarcar, salir, y está desplegado en

Según CBP, la biometría facial añade una capa de seguridad para identificar delincuentes o sospechosos de terrorismo, prevenir fraude de visas, documentos, detectar overstays y evitar reingresos ilegales de personas previamente removidas.

Es decir, si te quedaste más de lo autorizado y luego intentas salir o volver a entrar, el registro biométrico + tu I‑94 + los manifiestos de aerolínea harán visible tu historial de entradas/salidas y cualquier exceso de permanencia, lo que puede activar sanciones en tu siguiente inspección.

Cómo se registra tu entrada y salida (y por qué importa)

Con la regla 2025, CBP está ampliando la captura de biometría precisamente en salidas por tierra y mar, lo que reduce vacíos históricos en el registro de overstays.

¿Qué pasa si te quedas más tiempo del permitido?

1) Cancelación automática de la visa

Si excedes tu período de estancia autorizado, la visa no inmigrante con la que entraste queda anulada automáticamente. Para volver a solicitarla, generalmente deberás hacerlo en el consulado de tu país de nacionalidad.

2) “Unlawful presence” y barras de reingreso

Más de 180 días de presencia ilegal y luego sales: barra de 3 años sin admisión.

Un año o más de presencia ilegal y luego sales: barra de 10 años.

Prohibición permanente: si acumulas más de un año ilegal e intentas regresar, eres inadmisible de forma permanente (hay vías limitadas y complejas de perdón).

Cómo la biometría fortalece la detección de overstays

La combinación de TVS, galerías electrónicas y el registro de I‑94 permite a CBP:

Cruzar tu identidad en entrada y salida con alta precisión.

Vincular tu salida al I‑94 y al sello de admisión, cerrando el ciclo de tu viaje.

Marcar casos en los que no haya registro de salida antes del “Admit Until Date”, facilitando la identificación de overstays.

Qué puedes hacer para mantenerte en regla

Verifica tu I‑94 después de entrar (errores pasan) y guarda copia.

Respeta el “Admit Until Date”: si necesitas más tiempo, evalúa una extensión/cambio de estatus antes de que venza.

Conserva evidencias de salida, especialmente si te vas por tierra a México o Canadá.

Evita el overstay: las sanciones incluyen anulación de visa y barras de reingreso de 3, 10 años o permanentes.