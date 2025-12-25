El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ejecutará la norma “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos”. Esta normativa busca "fortalecer la seguridad nacional y agilizar los procesos de verificación de identidad para los visitantes extranjeros que viajan hacia y desde el país".

¿Cuándo entra en vigor y qué implica?

La norma será vigente a partir de este 26 de diciembre de 2025 y autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a recopilar datos biométricos faciales de todos los extranjeros al entrar y salir de:

Aeropuertos.

Puertos terrestres.

Puertos marítimos.

Otros puntos de salida autorizados.

Esto significa que se eliminan exenciones previas, incluyendo diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses. Además, se amplía la recopilación a nuevas modalidades de transporte, como salidas por mar, aeronaves privadas, vehículos y peatones.

“Esta norma final marca un hito importante en nuestros esfuerzos por implementar con éxito el mandato de entrada y salida biométrica y fortalecer la seguridad de Estados Unidos”, declaró Diane J. Sabatino, Subcomisionada Ejecutiva Interina de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP.

¿Por qué se implementa esta medida?

La biometría facial añade una capa adicional de seguridad que permitirá:

Identificar "delincuentes y terroristas conocidos o presuntos".

Prevenir el fraude de visas y documentos falsos.

Detectar personas que han excedido su estadía.

Evitar el reingreso ilegal de personas previamente deportadas.

Este esfuerzo responde a recomendaciones de la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas contra Estados Unidos y a leyes que respaldan la creación de un sistema integral de Entrada y Salida Biométrica.

¿Qué pasa con los ciudadanos estadounidenses?

Los ciudadanos de Estados Unidos no están obligados a participar, pero pueden hacerlo voluntariamente. Quienes prefieran no someterse al escaneo facial podrán notificar a un oficial de CBP o a la aerolínea y realizar una inspección manual con su pasaporte.

¿Qué pasa con la privacidad?

La CBP asegura que cumple con estrictas políticas de privacidad. Según el DHS:

Las fotos de ciudadanos estadounidenses se eliminan dentro de las 12 horas posteriores al proceso.

Las fotos de extranjeros se conservan hasta 75 años en el Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del DHS.