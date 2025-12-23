Viajar a Estados Unidos implica cumplir con un requisito indispensable: contar con una visa vigente. Si tu objetivo es hacer turismo, visitar familiares, realizar compras o recibir atención médica, necesitas tramitar la visa B2.

Sin embargo, muchas personas se detienen por miedo a que se la nieguen o porque tienen dudas sobre el proceso, la renovación o qué hacer en caso de pérdida. Para despejar esas inquietudes, la Embajada de Estados Unidos en México comparte información oficial sobre los cinco temas más consultados.

1. ¿Qué se necesita para tramitar la visa?

El primer paso es llenar la solicitud DS-160 en https://ceac.state.gov/genniv/ . Al concluir, recibirás un código de barras para identificar tu trámite.

Luego, crea un perfil en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ e ingresa el folio. Sigue las instrucciones para realizar el pago de $185 dólares, que no garantiza la aprobación de la visa.

Posteriormente, agenda tu cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de fotografía y datos biométricos. El día de la entrevista en la embajada o consulado, presenta tu pasaporte vigente y la confirmación del formulario DS-160. Se recomienda llevar también la hoja de cita y el comprobante de pago.

Está prohibido ingresar con dispositivos electrónicos, USB, encendedores u objetos peligrosos.

2. ¿Puedo volver a solicitar la visa si fue negada?

Sí. La Embajada indica que puedes volver a solicitarla, pero lo ideal es hacerlo cuando tu situación haya cambiado. Por ejemplo, si te la negaron por falta de empleo, espera a tener uno antes de iniciar un nuevo trámite. Consulta más detalles en la sección Visa Denials del sitio oficial.

3. ¿Cuál es la validez de una visa?

Las visas indefinidas ya no existen. Todas tienen una fecha de expiración claramente marcada. Generalmente, se otorgan por hasta 10 años, aunque el periodo puede ser menor según la evaluación del oficial consular.

La validez de la visa no determina el tiempo de estadía en Estados Unidos; eso lo decide el oficial de inmigración cada vez que ingresas al país.

4. ¿Puedo renovar la visa antes de que expire?

Sí. Puedes iniciar el trámite antes de que venza. La visa anterior será cancelada al expedir la nueva. Incluso, mientras tu renovación está en proceso, puedes seguir viajando con la visa vigente.

Si esperas a que expire, lo recomendable es renovarla dentro de los 12 meses posteriores para tener la posibilidad de hacerlo sin entrevista.

5. ¿Qué hacer si pierdes o te roban la visa?

Primero, levanta un acta ante el Ministerio Público o la policía local para evitar un uso indebido. Luego, reporta la pérdida o robo ante la Embajada mediante el formulario disponible en su sitio oficial. Guarda una copia del acta para tus registros y para el nuevo trámite.

Tramitar la visa americana puede parecer complicado, pero siguiendo los pasos correctos y con información oficial, el proceso es más sencillo. Si tienes dudas adicionales, consulta las páginas oficiales de la Embajada y evita intermediarios que prometen resultados garantizados.