A partir del 1 de enero de 2026, Estados Unidos aplicará una de las restricciones migratorias más amplias de los últimos años. El gobierno suspenderá total o parcialmente la emisión de visas para ciudadanos de 39 países y para personas que viajen con documentos emitidos o avalados por la Autoridad Palestina. La administración Trump dice que "busca reforzar la seguridad nacional mediante controles más estrictos en la admisión de extranjeros".

¿Por qué se implementa esta medida?

El Departamento de Estado explicó que la decisión responde a preocupaciones sobre seguridad y abuso del sistema migratorio. “Estamos protegiendo a nuestra nación y a sus ciudadanos mediante el uso de procedimientos rigurosos de selección y verificación centrados en la seguridad para garantizar que las personas aprobadas para una visa no pongan en peligro la seguridad nacional ni la seguridad pública”, señala el comunicado oficial.

Esta nueva orden amplía las restricciones impuestas previamente por la Proclamación Presidencial 10949, que ya limitaba la entrada de ciudadanos de 19 países. Ahora, la lista se extiende y endurece las condiciones para obtener visas de no inmigrante e inmigrante.

¿Qué países están afectados?

La suspensión se divide en dos categorías:

Suspensión total para ciudadanos de 19 países, entre ellos Afganistán, Birmania, Chad, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Esta restricción aplica a todas las visas, con excepciones limitadas para casos diplomáticos, residentes permanentes legales y personas que representen un interés nacional crítico.

Suspensión parcial para otros 19 países, incluyendo Cuba, Venezuela, Nigeria, Angola y Zambia. En estos casos, se restringen principalmente las visas de visitante (B-1/B-2), estudiante (F, M) y de intercambio (J), además de visas de inmigrante.

Adicionalmente, Turkmenistán enfrentará restricciones parciales en visas de inmigrante.

¿Hay excepciones?

Sí. El comunicado aclara que se permitirán excepciones para:

Visas diplomáticas y oficiales .

. Personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte no sujeto a suspensión.

que soliciten con un pasaporte no sujeto a suspensión. Participantes en eventos deportivos internacionales.

Visas especiales para empleados del gobierno de Estados Unidos.

Residentes permanentes legales (LPR).

Sin embargo, se eliminan excepciones previas para familiares inmediatos, adopciones y visas especiales para afganos.

¿Afecta a México?

No. México no está incluido en la lista de países sujetos a suspensión. Los ciudadanos mexicanos podrán seguir solicitando visas de turista, trabajo o estudio bajo los procedimientos habituales. No obstante, la medida refleja un endurecimiento general de la política migratoria estadounidense, por lo que se recomienda estar atentos a futuras actualizaciones.

¿Qué pasa con quienes ya tienen visa?

La Proclamación aclara que “ninguna visa emitida antes del 1 de enero de 2026 a las 12:01 a. m. EST ha sido o será revocada”. Es decir, quienes ya cuenten con una visa válida no se verán afectados por esta restricción.