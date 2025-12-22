El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha emitido una actualización crucial en su manual de políticas que redefine el proceso para obtener visas de inmigrante para atletas profesionales.

Con el objetivo de restaurar la integridad del sistema migratorio, la agencia aclaró los procedimientos necesarios para manejar las solicitudes tras la implementación del sistema de Portal de Solicitudes de Trabajo Extranjero (FLAG) del Departamento de Trabajo (DOL).

Esta medida impacta directamente a todos los equipos deportivos de las ligas mayores de EU y a sus filiales de ligas menores.

Nuevas reglas de USCIS para visas de atletas profesionales y el sistema FLAG

A partir del 1 de junio de 2023, el DOL comenzó a exigir que las certificaciones laborales permanentes se presenten a través del sistema FLAG.

Este cambio introdujo el Formulario ETA-9089 revisado, el cual ya no recopila información sobre los requisitos laborales mínimos para el puesto ofrecido.

Bajo el esquema anterior, esta información se obtenía del Formulario ETA-9141 (Solicitud de Determinación del Salario Prevaleciente) sin embargo, debido a que las regulaciones del DOL eximen a los atletas profesionales de este requisito de salario prevaleciente, las certificaciones aprobadas bajo el sistema FLAG ahora carecen de los requisitos mínimos del puesto.

Por ello, USCIS ha actualizado su guía para asegurar que los adjudicadores tengan la información necesaria para determinar la elegibilidad.

Requisitos obligatorios para el Formulario I-140 y documentación adicional

Para que una Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros (Formulario I-140) sea aprobada, el peticionario debe demostrar que tanto el atleta como el trabajo cumplen con la clasificación solicitada.

Ante la ausencia de datos en el sistema FLAG, se establecen los siguientes requisitos:

• Evidencia de requisitos mínimos: Si el contrato del atleta profesional no detalla explícitamente los requisitos mínimos del trabajo, el peticionario debe proporcionarlos por otros medios junto con el Formulario I-140.

• Riesgo de solicitudes de evidencia (RFE): En caso de omitir esta información, USCIS puede solicitar evidencia adicional, lo que podría retrasar la decisión sobre la petición.

• Documentación complementaria: La nueva política incluye una descripción de la documentación relacionada con la certificación laboral que debe acompañar obligatoriamente al Formulario I-140.

Impacto en las ligas deportivas y cifras clave del sector

Aunque el volumen de estas solicitudes es relativamente bajo —se reciben menos de 100 certificaciones laborales para atletas profesionales cada año—, el impacto de esta actualización es total para el deporte profesional en Estados Unidos.

La normativa, publicada oficialmente el 18 de diciembre de 2025, afecta de forma unánime a las organizaciones de las ligas principales y sus niveles de desarrollo, obligándolas a ser más meticulosas en la presentación de contratos y perfiles de puesto.

Esta actualización del Manual de Políticas busca agilizar la toma de decisiones informadas y garantizar que el proceso de inmigración para el talento deportivo internacional sea transparente y eficiente.