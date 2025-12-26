El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una reforma trascendental en el proceso de selección de las visas H‑1B, que son esenciales para que empresas estadounidenses contraten talento extranjero altamente cualificado.

Esta modificación busca priorizar la asignación de visas a solicitantes con mayor nivel académico y mejores salarios, con el objetivo de "proteger los sueldos, las condiciones laborales y las oportunidades de los trabajadores estadounidenses".

La administración Trump dice que esta medida responde a años de críticas hacia el sistema actual, que se basaba en un sorteo aleatorio. "Era considerado vulnerable a abusos", señalan.

Por qué se elimina el sorteo aleatorio

Hasta ahora, el proceso de selección de las visas H‑1B dependía de un sorteo aleatorio entre los registros presentados por los empleadores. Sin embargo, este mecanismo fue objeto de controversia por permitir que algunas compañías inundaran el sistema con solicitudes para trabajadores extranjeros con salarios bajos, desplazando a profesionales estadounidenses.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), explicó:

“El actual proceso de selección aleatoria para los registros H‑1B fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses, quienes buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”.

Para corregir estas prácticas, la nueva norma introduce un sistema de selección ponderada, que otorgará mayor probabilidad de ser elegido a quienes tengan salarios más altos y mayor cualificación profesional.

Según Tragesser, “la nueva selección ponderada servirá mejor al propósito del Congreso para el programa H‑1B y fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a solicitar trabajadores extranjeros mejor remunerados y más cualificados”.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El cambio no altera el límite anual de visas: se mantienen 65,000 cupos regulares y 20,000 adicionales para quienes poseen títulos universitarios obtenidos en Estados Unidos.

Lo que sí cambia es la forma en que se asignan. Con el nuevo modelo, las solicitudes se clasificarán según el nivel salarial y la cualificación del candidato, aumentando las probabilidades para quienes representen mayor valor en el mercado laboral.

USCIS aclaró que, aunque se dará prioridad a los salarios más altos, “se mantendrá la oportunidad de que los empleadores contraten trabajadores H‑1B de todos los niveles salariales”, garantizando diversidad en la fuerza laboral.

La norma entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará por primera vez en la temporada de registro para el año fiscal 2027. Esto significa que las empresas y profesionales interesados deben comenzar a prepararse desde ahora para cumplir con los nuevos criterios.

Un paso más hacia la reforma integral del programa H‑1B

Esta modificación forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la integridad del programa de visas de no inmigrante H‑1B. Entre las medidas complementarias se incluye la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar $100,000 adicionales por visa como condición de elegibilidad, una política que busca desincentivar el uso indiscriminado del programa y garantizar que solo se soliciten perfiles altamente cualificados.

Tragesser enfatizó el compromiso de la administración con esta reforma:

“Como parte del compromiso de la Administración Trump con la reforma H‑1B, continuaremos exigiendo más tanto a los empleadores como a los extranjeros para no socavar a los trabajadores estadounidenses y poner a Estados Unidos primero”.