Pronto podría ser más difícil obtener una visa H-1B para trabajar en Estados Unidos. Así lo dejó ver Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Durante una entrevista con The New York Times, Edlow adelantó que la administración del presidente Donald Trump planea cambiar el sistema de visas para trabajadores extranjeros calificados.

De acuerdo con el funcionario, el programa de visas H-1B debería favorecer a las empresas que planean pagar salarios más altos a los trabajadores extranjeros, pues los republicanos dicen que algunas empresas usan estas visas para contratar a trabajadores extranjeros que cobran “más barato” que los estadounidenses.

El vicepresidente JD Vance dijo que algunas empresas despiden a sus empresas para contratar trabajadores extranjeros.

“Realmente creo que la forma en que debe utilizarse la H-1B, y esta es una de mis frases favoritas, es, junto con muchas otras partes de la inmigración, para complementar, no suplantar, la economía estadounidense y las empresas y trabajadores estadounidenses”, dijo Edlow a The New York Times.

La visa H-1B beneficia principalmente a empresas tecnológicas en Estados Unidos. Con ella, pueden contratar a talento extranjero. Algunos empresarios argumentan que usan la visa porque en Estados Unidos no encuentran el personal que necesitan.

Lo que debes saber sobre la visa H-1B

La visa H-1B es una de las más codiciadas para profesionales que desean trabajar en Estados Unidos. Esta visa permite a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos o académicos avanzados.

Entre las profesiones que más oportunidades ofrecen para obtener una visa H-1B se encuentran las relacionadas con la tecnología, la ingeniería, la medicina y las ciencias.

Por ejemplo, en cuanto a profesionales en tecnología tienen más oportunidades los desarrolladores de software, ingenieros de sistemas y especialistas en ciberseguridad.

La Oficina de Certificación Laboral para Extranjeros reveló cuáles son las profesiones más solicitadas con visa H-1B. Toma nota.

Médicos.

Biólogos.

Bioquímicos.

Desarrolladores de software.

Profesores especialistas en salud.

Nueva regla para visa H1-B

La nueva regla de la visa H-1B, que entró en vigor el 17 de enero de 2025, tiene como objetivo modernizar y mejorar el programa de visas H-1B. “Esta regla simplifica el proceso de aprobación, aumenta la flexibilidad para que los empleadores puedan retener a trabajadores talentosos y mejora la integridad y supervisión del programa”, dice USCIS.

Algunos de los cambios clave incluyen:

Modernización de la definición y criterios para las ocupaciones especializadas.

Mayor flexibilidad para empleadores y trabajadores, incluyendo organizaciones de investigación gubernamentales y sin fines de lucro exentas del límite anual de visas H-1B.

Extensión de flexibilidades para estudiantes con visa F-1 que buscan cambiar su estatus a H-1B.

Requisitos para sacar la visa americana H-1B

Antes de emplear a un extranjero con una visa H-1B, la empresa debe demostrar que en Estados Unidos no ha encontrado trabajadores especializados para ese puesto.

La persona para la que se solicita la visa de trabajo debe cumplir con el siguiente perfil:

Contar con un título de licenciatura o un grado superior.

Demostrar que se tiene conocimiento altamente especializado en su campo de estudio y que lo aplicará en el empleo en Estados Unidos.

Poseer preparación educativa o experiencia en la especialidad en la que se desempeñará.

Tener un empleador en Estados Unidos que esté avalado por el gobierno para la contratación de extranjeros.

No contar con antecedentes penales ni con un historial de problemas con migración.

Tener pasaporte válido y vigente.