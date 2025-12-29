Cuando el reloj marque la medianoche en Times Square para recibir el Año Nuevo, Nueva York será el epicentro de una celebración histórica: el inicio de los 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La organización America250, designada por el Congreso para liderar esta conmemoración, anunció junto con One Times Square y Times Square Alliance un momento sorpresa después de la tradicional cuenta regresiva para dar la bienvenida al año 2026.

Un inicio histórico en la víspera de Año Nuevo

El evento incluirá la iluminación especial de la icónica Bola con un diseño de America250 en rojo, blanco y azul, acompañado por una cascada de 900 kilos de confeti con los colores patrios. Este espectáculo marcará el comienzo de un año lleno de actividades que culminará con una segunda caída histórica de la Bola en vísperas del 4 de julio de 2026.

“America250 dará inicio en Nochevieja en Times Square, la celebración más vista del planeta, lo que indica que la celebración y conmemoración más grande e inspiradora en la historia de nuestra nación comenzará en 2026”, declaró Rosie Rios, presidenta de America250. “Nuestro objetivo es inspirar a los 350 millones de estadounidenses a unirse a este momento para celebrar a nuestro país”.

Una segunda cuenta regresiva después de la medianoche

Por primera vez en la historia, habrá una segunda celebración ceremonial sorpresa tras la medianoche. Aproximadamente a las 00:04 EST, la Bola se encenderá nuevamente con el diseño de America250 y se elevará sobre los números iluminados “2026”. El momento incluirá el estreno del video “America Turns 250”, el lanzamiento del confeti patriótico y un final pirotécnico acompañado por la interpretación de Ray Charles de America the Beautiful

Michael Phillips, presidente de Jamestown, propietario de One Times Square, destacó la relevancia del lugar: “One Times Square ha sido durante mucho tiempo un lugar donde el mundo se reúne para celebrar momentos cruciales, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el alunizaje. Nos enorgullece ser el punto de partida de este año histórico, mostrando la celebración nacional a nivel mundial”.

Tom Harris, presidente de Times Square Alliance, añadió: “Cada año, en Times Square, en Nochevieja, unimos a las multitudes que vitorean en las calles con millones de personas de todo el país y el mundo para celebrar juntos uno de los momentos más emblemáticos. Es perfecto que este momento se celebre en colaboración con America250 y sea el primero de un año de momentos para celebrar los 250 grandes años de nuestro país”.

Un año de celebraciones y servicio

La anticipación comenzará desde las 6:04 p.m. EST, cuando se presente el diseño de la Bola durante el himno nacional. Más tarde, a las 11:15 p.m., Rosie Rios invitará a los estadounidenses a participar en America Gives, una iniciativa para convertir 2026 en el año de servicio más grande de la historia.

America250 regresará a Times Square el 3 de julio de 2026 para una caída histórica de la Bola en vísperas del Día de la Independencia, la primera vez que este símbolo desciende fuera de la Nochevieja. Esta cuenta regresiva será el punto central de las celebraciones nacionales del 4 de julio.