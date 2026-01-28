Margot Robbie dejó claro que sigue siendo la it girl de Hollywood, y una de las más grandes íconos de la moda, luego de que se dejara ver luciendo un impresionante look transparente durante la promoción de la película Cumbres Borrascosas.

Los paparazzis captaron a la actriz llegando al foro de grabación del programa de Jimmy Kimmel en Los Ángeles, ataviada con un increíble vestido de encaje y malla negra, hecho a la medida por Alexander McQueen. La prenda contó con una falda asimétrica, mangas acampanadas, cuello alto y ajuste en la cintura.

Le sumó un par de sandalias de tacón, gafas solares de tipo aviador, un clutch rectangular y pendientes de diamantes. Presumió su belleza con maquillaje bronceado, labial rosado y blush; su cabello se mostró peinado en largos mechones rizados.

En los últimos días, mientras da arranque a la gira de prensa de la nueva versión de Cumbres Borrascosas, en la que actúa junto a Jacob Elordi, Robbie se ha robado a la atención mediática con impactantes looks de estilo gótico, pero atestados de glamour y lujo, para hacerle honor a su personaje de la oscura Catherine Earnshaw.

Cabe recordar que Margot se metió en su papel de Barbie en 2023 hasta en la vida real, adoptando su estilo y convirtiéndose en toda una muñeca; parece ser que ahora apunta a liderar las nuevas tendencias góticas, con estética del siglo XIX, que traería consigo tras su participación en el filme.

La película dirigida por Emerald Fennell, y coprotagonizada por Elordi como Heathcliff se estrenará el próximo 14 de febrero a nivel internacional.

Considerada como uno de los romances literarios más destacados de la historia, esta novela de 1847, escrita por Emily Brönte, ha sido objeto de múltiples adaptaciones cinematográficas a lo largo del tiempo.

La trama se centra en la relación trágica e inalcanzable entre Heathcliff, un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, y Cathy, quien creció junto a él como su hermana.

Hace unos días ambas celebridades causaron polémica en torno a película, luego de que Jacob Elordi, de 28 años, admitiera que estaba “obsesionado” con Margot, de 35.

El actor de Frankenstein confesó en una entrevista que tuvo una “obsesión” con Margot Robbie mientras trabajaban en Cumbres Borrascosas; aseguró que el sentimiento era “mutuo” y comentó con entusiasmo que se aseguró de permanecer a no más de 10 metros de la actriz australiana “en todo momento”.

“Teníamos una obsesión mutua”, apuntó el actor. “Creo que la cuestión es que, independientemente de la trama o el guión, si tienes la oportunidad de compartir un set de filmación con Margot Robbie, te asegurarás de estar a 5 o 10 metros de distancia en todo momento”, dijo.