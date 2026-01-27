La industria del doblaje en México y Latinoamérica está de luto luego de anunciarse el fallecimiento de Alexis Ortega, conocido por prestarle voz a Peter Parker, Spiderman, del Universo Cinematográfico de Marvel, interpretado por Tom Holland, desde Capitán América: Civil War, hasta Avengers: Infinity War.

De acuerdo con un anuncio hecho en la cuenta de la Premiación de Doblaje de Anime en Español Latino (Anime Latin Dubbin Awards), el actor falleció a los 38 años.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, se lee en el breve comunicado.

Hasta el momento no se conocen detalles oficiales de su fallecimiento. En sus redes sociales no se ha realizado ninguna actualización al respecto por parte de su familia o amigos.

La última publicación que hizo en Instagram data del 7 de noviembre de 2025 con una selfie tomada junto a su perro. “My doggo”, escribió en el pie de foto.

En esta imagen, los seguidores de Alexis han estado preguntando sobre las posibles causas de su fallecimiento y si estaba bien antes de morir; algunos usuarios han sugerido que quizá se quitó la vida, dado que en el comunicado no se especificaron las causas ni se ha hablado más al respecto.

“¿Saben de qué falleció?”, “Está bien joven, no es normal a su edad”, “Se quitó la vida”, comentaron. Otros usuarios lo despidieron citando sus diálogos en películas de Spiderman y Grandes Héroes.

¿Quién era Alexis Ortega?

El actor fue conocido en la industria por otros papeles además del querido Hombre Araña de Marvel, pero en su currículum se leen otros nombres de producciones y personajes igual de icónicos e importantes como: Tadashi Hamada en Grandes Héroes, Jack en Goldie y Osito, Gideon LeMarchal en Revenge y Ryan ‘Inside’ Laney en Cars 3.

Lo que pocos saben es que Ortega también era actor de series. El actor actuó en La Casa de las Flores como Federico ‘DJ Freddy’ Limantur a la par de que salía en la serie biográfica de Luis Miguel, ambas en 2018, interpretando al Burro Van Rankin.

Asimismo, dedicaba tiempo a la fotografía y a la música. En sus redes dejó ver que tuvo un dúo musical con el productor y DJ Nico Raibak allá por el 2021.

Sobre su vida personal no hay muchos detalles conocidos, sólo que se casó en 2022.