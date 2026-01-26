La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para pedir que intervenga para que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y alta demanda de boletos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva", informó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre en medio de la controversia generada por los seguidores del famosos grupo de K-Pop, quienes denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se vendieron entradas a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

"Van a ser en mayo los conciertos. Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes y solo hay 150,000 boletos ”, afirmó la mandataria al referirse al desequilibrio entre la demanda y la oferta para los tres conciertos programados de la banda en la capital del país.

Sheinbaum explicó que el fin de semana de la venta de boletos estuvo marcado por quejas relacionadas con la reventa y la falta de claridad en el proceso, lo que la llevó a comunicarse directamente con los organizadores.

"Hablé con el responsable de OCESA, que es quien organiza, con Alejandro Soberón, le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos", porque durante "todo el fin de semana" hubo quejas por la supuesta "reventa" de entradas, dijo.

Tras recibir la respuesta de que no había más fechas previstas, la presidenta elevó el tema al ámbito diplomático y añadió que también se exploran alternativas, como la instalación de pantallas para ampliar el acceso del público.

La controversia por las entradas de BTS llevó a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues su titular, Iván Escalante, informó que antes de la venta se detectaron inconformidades a partir de monitoreos en redes sociales y comunicaciones directas de los consumidores.

Escalante precisó que, como consecuencia, se iniciará un procedimiento contra la empresa que realiza la venta por falta de claridad en la información proporcionada, y agregó que también se sancionará a plataformas de reventa como Diago por "prácticas abusivas y desleales".